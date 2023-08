El Valencia Club de Fútbol encara la recta final de su pretemporada antes del debut en La Liga 2023/24. Los valencianistas arrancarán el próximo 11 de agosto ante el Sevilla FC en el Sanchez Pizjuán y, para ello, los de Rubén Baraja necesitan reforzar la plantilla ante la falta de efectivos. Hasta quince canteranos han contado con la oportunidad del ‘Pipo’ y, si las aguas permanecen en su curso, los chicos de Paterna serán las «nuevas» alternativas con las que tendrá que contar el técnico vallisoletano en el debut liguero.

Esta situación viene dada por la situación económica y deportiva del club, pues Baraja no puede conformar dos onces con jugadores del primer equipo por falta de efectivos. Las posiciones más debilitadas son los delanteros, las bandas y parte de la defensa. En la posición de ‘9’, tras la marcha de Edinson Cavani, una más que posible salida de Marcos André, y la reciente lesión de Alberto Marí, Hugo Duro es el único ariete del que dispone el cuerpo técnico para comenzar la temporada 2023/24 en los próximos 8 días. En las bandas, ante la pausa en la operación salida de Fran Pérez y la situación de un Samu Castillejo que no cuenta para Rubén Baraja, Diego López y Fran son los únicos extremos al uso para ocupar ambas bandas, por lo que no habría opciones en el primer equipo para suplir las vacantes de estos mismos canteranos.

La medular, casi completa

Otra realidad, ligeramente distinta, es la que atraviesa el centro del campo, donde el primer equipo sí cuenta con efectivos del primer equipo para el once titular. Dado el sistema 4-4-2 que está implantado Baraja durante la pretemporada, el VCF necesitaría un efectivo más para contar con un abánico real de posibilidades en la medular.

En esta parcela se encuentran tres de los efectivos con más nivel de la plantilla. Uno de ellos es Javi Guerra, que se hizo dueño del juego de los valencianistas desde el pasado mes de abril, cuando debutó en Primera División y triunfó de manera inmediata. El otro destacado en el centro del campo es André Almeida, quién llevó las manijas de Mestalla durante la temporada pasada y fue una de las pocas figuras destacadas en la 22/23. Ambos jugadores son jugadores que dotan de sus particularidades pero son de un perfil más creativo respecto a la otra figura que resta por mencionar en la sala de máquinas: Pepelu. El de Dènia, que es la única cara nueva en el vestuario, tendrá un rol clave en el equipo y deberá ser la pieza que garantice equilibrio, entre otras cosas, al equipo. De corte más defensivo que ofensivo, es ideal para complementarse con Guerra y Almeida y, en clave adaptación de roles, puede partir desde un perfil posicional, como ‘6’, pero también puede liberar esta parcela para ejercer con más liberación.

A expensas de refuerzos, la secretaría técnica deberá trabajar para que Rubén Baraja pueda ampliar su repertorio de cara a una 2023/24 que se presenta con complicaciones. Amallah, una llegada que se cocina a fuego lento, podría ser la incorporación que permita suspirar al cuerpo técnico para cerrar el mediocampo y, además, oxigenar la parcela ofensiva por sus condiciones.