El Trofeo Naranja puso de manifiesto una realidad que era ya bien conocida por todos en València, pero salió más a la luz si cabe tras una derrota, al haber contado sus partidos previos de pretemporada con un pleno de victorias. El Valencia necesita fichajes. Y no pocos.

Una fase de preparación poblada de canteranos no hace más que evidenciar que no tienes la plantilla que te gustaría, o que necesitas para competir en Primera División. Y más cuando han abandonado el equipo pesos pesados del curso pasado como eran los cedidos Nico González, Justin Kluivert y Samu Lino, que no volverán, más las ventas o jugadores que acababan contrato como Cavani, Lato o Yunus Musah.

El escenario no es el ideal, y más cuando encaras semana de partido, todavía con casi todos los deberes de verano por hacer. El propio Rubén Baraja se hizo de oír tras el partido ante el Aston Villa donde, como no podía ser de otra manera, fue preguntado insistentemente sobre el mercado. Tras reconocer que «la realidad es dura y difícil», dejó varias frases que bien se pueden catalogar de un mensaje hacia Meriton, o que por lo menos dejan claro que las cosas no están saliendo como deberían en este apartado. «Es una obviad que novedad que necesitamos reforzarnos», comentó, añadiendo que las principales posiciones a completar, son las de arriba. Ya no solo el delantero centro, puesto en el que a día de hoy tan solo tiene a su disposición a Hugo Duro y Diego López, que viene actuando en banda pero que en un esquema con dos delanteros es un ariete más para el Pipo.

Es que en la zona de bandas el técnico vallisoletano, sin contar a Castillejo al que se le busca salida, y al sinfín de canteranos que ha probado en esa posición, tan solo aparecen Fran Pérez, al que se le tuvo que frenar su cesión al Elche al no contar con otro futbolista que actúe de manera natural en esa demarcación.

«Necesitamos gente por fuera, gente arriba... No sé la cifra. Cinco o seis jugadores que nos complementen el ataque», respondió al ser insistido por una cifra exacta de jugadores. Y es que al ser cuestionado sobre si cree que la plantilla es mejor o peor que la del curso pasado, el técnico no supo valorarlo.

De todas formas, Baraja se mostró con confianza de que lleguen los nombres «en las posiciones que necesitamos», sin olvidar que «es una obviedad que necesitamos reforzarnos». Pese a que el técnico valencianista sigue sin ser duro con la realidad que le toca vivir al club, aunque ya va soltando ‘perlas’, como hiciesen otros entrenadores antes que él. El mercado de fichajes está a menos de un mes para su conclusión, con el Valencia debutando en Liga ante el Sevilla el viernes de esta misma semana, y con tan solo el fichaje de Pepelu. Mucho trabajo y poco tiempo para una dirección deportiva comandada por Corona, que de momento se ha movido poco.