Si por algo se ha caracterizado Meriton es por quemar entrenadores. Una trituradora de banquillos por la que los entrenadores rara vez duran más de un año. Baraja todavía no ha cumplido una temporada completa, pero ya está viviendo lo que es un mercado de fichajes con Meriton al mando. La falta de fichajes, por otra parte necesarios, son una tónica en las ventanas de fichaje, y que en algunos casos ha terminado por erosionar la relación hasta el punto de pedir su marcha del equipo.

Fue el caso de Javi Gracia, que vio como en el mercado de la temporada 20/21, no solo le desvalijaron el equipo vendiendo a varias piezas clave como Parejo, Rodrigo, Coquelin, sino que con el curso ya empezado, se vendió a Kondogia, todo eso después de no realizar ningún fichaje. «Estoy con la esperanza de esos refuerzos, que se me dijo que iban a venir. A día de hoy, ninguno. Así va a empezar la temporada». Esto dijo el técnico navarro en verano. El resultado no fue otro que el cese a falta de escasas jornadas para la conclusión de Liga, y meses más tarde reconociendo que «antes de llegar era una cosa y cuando llegué otra. No me contaron la verdad». Eso sumado a que en la ventana invernal llegasen tres refuerzos, por siempre recordados por la afición y no precisamente por lo que demostraron en el campo, Cutrone, Ferro y Oliva, de los cuales Gracia reconoció que «me enteré de sus fichajes el día que llegaron a València».

El siguiente en llegar fue José Bordalás, que cogió las riendas del Valencia para la temporada próxima y, eso sí con el espaldarazo de CVC, sí tuvo fichajes. Unos refuerzos que se dieron, no en las primeras semanas de mercado, sino con la liga ya empezada. «A todos nos gustaría que hubieran llegado ya fichajes. Obviamente no me imaginaba empezar LaLiga con solo un refuerzo. No es la situación ideal». Ese mismo curso, pero en el mercado de invierno, un equipo escaso en rotación y azotado por las lesiones, pedía a gritos apoyo para el segundo tramo, con las eliminatorias coperas a la vuelta de la esquina. El técnico alicantino hizo su papel y comentó que «los equipos como el Valencia tienen la obligación de tener alternativas para poder reforzar al equipo en el mercado invernal». Acabó llegando Bryan Gil.

La marcha de Gattuso

En la temporada que concluyó el curso pasado, Gattuso fue el que vivió los mercados que heredó Baraja, y tras uno estival marcado por la venta de Guedes y Soler, el de invierno se antojaba clave al mostrar el equipo graves carencias en la plantilla. Sin embargo, el italiano terminó abandonando el barco tras, sorprendentemente, o no tanto, se decidiese no reforzar al equipo. Se sondearon opciones, pero como Corona dijo: «No hay una posición en la que estemos cojos». El equipo peleó por el descenso hasta la última jornada y Gattuso dijo antes de marcharse: «llevamos casi un mes esperando, esperando y no hemos fichado a nadie».