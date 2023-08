El Valencia recibió tras el encuentro contra el Real Madrid de la pasada temporada 5 partidos de sanción por los insultos racistas de varios de sus aficionados a Vinicius. El club, que rápidamente identificó y expulsó a los seguidores de sus instalaciones, también recibió una multa económica. Tras recurrir, el conjunto de Mestalla apenas vio como se reducía la sanción de 5 a 3 encuentros pero la entidad no se quedó ahí y ha seguido peleando, aunque ya tiene constancia de que no podrá contar con público en esa parte del estadio en los dos choques que le restan por cumplir.

En Mestalla ya saben que el Tribunal Administrativo (justicia ordinaria) no se reunirá hasta septiembre, por lo que no llega en tiempo de rebajar la sanción, algo que vuelve a evidenciar que con el Valencia no existe jamás ningún tipo de flexibilidad. Ya sucedió la temporada pasada con Gayà cuando otros futbolistas de LaLiga sí recibieron una reducción de sanciones, mientras que con el capitán daban largas semana a semana. Es más, el ‘14’ fue informado pocos días antes del inicio de competición de que el castigo seguía vigente sin ningún tipo de rebaja.

Por su parte, el Valencia también es consciente de que como no tendrá la cautelar, una vez reunido el Tribunal Administrativo, si se considera que el club ha sido perjudicado, podrá recibir una compensación económica. Eso sería debido a las pérdidas que tendría el club por tener la grada parcialmente cerrada.