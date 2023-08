Nueve bajas y una cara nueva. Esta es la situación en la que está envuelta la plantilla de Rubén Baraja a falta de un solo día para iniciar la Primera División. Ante este contexto, Rubén Baraja ha compadecido ante los medios en la rueda de prensa previa al partido del viernes 11 de agosto en el Sánchez Pizjuán.

En esta, el técnico ha intentado evitar hablar sobre la situación de mercado, pero aún así ha terminado pronunciándose en algunas ocasiones.

Aún con la intención de no hablar sobre situaciones que no han sucedido porque quiere que la afición y el equipo pongan los focos en el partido de mañana, Rubén Baraja ha expresado que si llega el próximo 1 de septiembre y el equipo no ha logrado refuerzos, ya hablará sobre esa situación. El entrenador valencianista, cuando se le ha preguntado por posibles refuerzos, ha respondido: “Yo confío en que lleguen fichajes. No puedo hacer ahora más valoraciones.”

No obstante, ante la incertidumbre de lo que sucederá de aquí al cierre de mercado, el vallisoletano ha sido contundente: “Yo estoy en el mejor sitio posible, soy entrenador de mi equipo, del equipo que yo siento, del Valencia CF. Con esto te lo digo todo". Aún así, es llamativa la primera fase ante la pregunta: "Si llega esa situación lo veremos.”