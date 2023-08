Pasan las semanas y el Valencia CF vuelve a verse envuelto en un mercado de fichajes que apunta a ruina. Queda tiempo, pero de Meriton poco que esperar. Fracaso tras fracaso, como el del año pasado. Pepelu es la única cara nueva pese a las múltiples salidas y a los descartes que aunque sigan en el equipo no cuentan (Castillejo y Marcos André) y la plantilla de nuevo se ha visto debilitada.

En este sentido, la primera rueda de prensa del 'Pipo' ha estado de nuevo centrada en el mercado. Por delante hay tiempo y pese a que podrían cerrarse operaciones sobre la bocina, como otras tantas veces, el panorama no invita al optimismo. Baraja prefiere verlo con prudencia y es optimista. Ahora bien, al ser cuestionado sobre si hay un firme compromiso (o no) por parte de los dirigentes de Valencia -que no de Singapur, ya que con Lim no tiene contacto-, esta es la respuesta del míster.

"No es cuestión de compromiso. La gente que trabaja en València y en contacto con la propiedad busca las mejores opciones para que el equipo se refuerzo. Por supuesto que espero que la situación cambie, pero también te digo que en una previa como la del partido de mañana... no quiero perder energía en fichajes", ha dicho.

"Yo me quiero concentrar en el partido de mañana. Valorar el esfuerzo de mis jugadores, en esto estoy preocupado y en esto gasto mi energía. A mí me importa la competición y que todos tengamos ese cosquilleo de que ya empieza lo verdaderamente importante", ha insistido.

Al insistirle la prensa en los fichajes, Baraja ha recordado que ya dijo en su momento, tras el Trofeo Naranja, que necesitaba refuerzos. Es más, de nuevo lo ha dicho en distintas ocasiones e incluso ha asegurado que a Lim le diría lo mismo. "El mercado al final es el que es. La situación es la que es. Ya lo dijimos después del Naranja. Tenemos que centrarnos en lo más inmediato. No me puedo comprometer. Estamos trabajando para que cuando llegue el momento se puedan firmar jugadores. Yo confío en que lleguen fichajes", ha manifestado.

"No puedo hacer ahora más valoraciones. La gente lo que quiere es ver a su Valencia CF cómo compite en Sevilla. Veremos a un gran rival que el año pasado pasó por dificultades pero que acabó bien LaLiga, que viene en una gran dinámica, que es un rival que viene de ganar la Europa League, eso les genera la continuidad de estar en Champions. El aficionado está pendiente de los fichajes, pero también tiene la ilusión de ver competir al Valencia CF. Queda mucho mercado, hay que tener paciencia y calma", ha zanjado.