El inicio de LaLiga hace tiempo que dejó de ser época de ilusión y emoción en el valencianismo. Durante 90 minutos sí tendrá ese componente de nervios y ganas de ver al Valencia CF. Incluso la previa podrá tener, aunque no demasiado, ese cosquilleo que debería acompañar cada encuentro del equipo. No en todos los casos, pero en algunos seguro que eso sucede. Pero lo que es seguro es que es un día atípico y el pospartido también lo será. Porque hasta el cierre de mercado la situación es la de miedo. La plantilla que hoy se presenta en el Sánchez Pizjuán está a años luz de lo que debe ser un equipo competitivo y equilibrado. Y por mucho que se repita que la falta de talento se suple con ganas y hambre, la realidad en el fútbol es que aunque el talento no lo es todo, sí hace falta en un porcentaje, por pequeño que sea. Y el Valencia ni tan siquiera se acerca ese mínimo.

Sevilla fue la ciudad que vivió esa tarde de nerviosismo y miedo hace tan solo unos meses en la visita al Benito Villamarín y la ciudad andaluza volverá a ser la protagonista de los males valencianistas. En aquella ocasión fue el punto y final y hoy, en la primera jornada liguera, será el inicio de lo que puede ser una de las páginas más negras de la historia de la entidad. Como poco, el club ya tiene asumido que si nada cambia y Peter Lim sigue perpetrando el asesinato del Valencia CF, la plantilla estará todo el año peleando por salvar la categoría. No queda otra. En aquel choque contra el Betis del pasado mes de junio, Kluivert, Nico o Lino eran tres piezas fundamentales que ya no tiene Baraja en su mano. Mientras, el propietario apenas ha dado luz verde para Pepelu y Cenk, que vivió los 90 minutos en el banquillo. Yunus Musah, que se autoexpulsó para demostrar la poca implicación que tenía, tampoco estará en esta carta de presentación del Valencia de los ‘niños’. Serán ellos los que tiren la moneda al aire ante un equipo que también ha tenido problemas para firmar pero que hace unos meses ganaba la Europa League y volvió a sellar su clasificación para la Champions. Y esa anécdota, que vale como billete para la Supercopa Europea, es tal vez una de las ‘ayudas’ que puede tener el Valencia en Nervión. Cambios en el once para ‘guardar’ piernas de cara a esa cita contra el Manchester City y un despiste generalizado con esa cita europea de fondo. Eso es lo único, por agarrarse a algo, que puede salvar al equipo de una jornada en la que la derrota asoma por el horizonte. Después, el fútbol es fútbol y puede pasar de todo, pero en condiciones normales y con esta plantilla, el equipo de Baraja afrontará la gran mayoría de los partidos viendo como el rival es el favorito. En definitiva, la realidad valencianista es la que es. No se puede moldear, ni cambiar. El responsable está claro y vive a miles de kilómetros, con sus socios aquí en València, y han conseguido que el inicio de la temporada se viva con miedo. Que se pase de competir por entrar en Champions a hacerlo por la Europa League, después a pelear por acercarse a esos puestos, después a cuadrar simplemente cuentas y vivir en la zona media, seguir justificando que pelear por salvarse en la última jornada fue un simple accidente, para terminar viviendo un arranque de temporada como el de esta 2023/24. El Valencia es una de las peores plantillas de Primera. Y si nadie lo cambia, puede seguir siendo así a partir del 1 de septiembre, cierre del mercado. La convocatoria de Baraja contra el Sevilla