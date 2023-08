Baraja llegó al banquillo del Valencia por muchos motivos, entre ellos las facilidades que tenía su aterrizaje y la dificultad de otros más consagrados para sentarse en Mestalla. A partir de ahí, el Pipo ha demostrado que aquella decisión ha sido idónea para el Valencia CF. El entrenador mejoró al equipo en cada decisión que tomó. Ha sido claro con los jugadores que no encajan en su filosofía y ha dado valor a aquellos que no solo hacen grupo, sino que piden lo que él requiere dentro del campo. Sin grandes alardes, sin alzar la voz. Con una gestión impecable y cada vez más, con decisiones tácticas que ganan partidos. Entre ellas la de Diakhaby en la medular.

La primera de las medidas que tomó Baraja a su llegada al Valencia fue premiar a los que lo merecían por nivel y compromiso e ir dejando fuera poco a poco a los que no tenían espacio en su Valencia. En ese equipo comprometido que debía corregir cosas a nivel ofensivo, entre ellas las vigilancias sin balón. Las primeras jornadas ya evidenciaron esa tendencia. Con más o menos acierto, Baraja bajó el nivel de los goles encajados aunque eso afectó, evidentemente, en el de los anotados. La derrota en su debut contra el Getafe fue solo una muestra de cómo estaba el equipo en el aspecto anímico. Después llegó el triunfo en casa ante una Real Sociedad que hizo un partido muy pobre en Mestalla gracias a la idea del Pipo. El objetivo: que no pasara nada. Y funcionó. No solo fue ganando peso en lo táctico con el paso de las semanas, sino que Baraja consiguió acertar en todo lo que tocaba en el plano de las individualidades: Javi Guerra, Diego López o Alberto Marí fueron tres de los nombres propios de esa recta final.

El primero de ellos ha tenido un impacto de otra dimensión. De jugador top y sin techo. Solo así se explica lo que ha sido capaz de conseguir desde su debut. La guinda al pastel fue aquel gol contra el Valladolid que permitía al Valencia engancharse a la salvación. De hecho, visto lo visto, lo que consiguió en el Sánchez Pizjuán no fue una sorpresa, sino la confirmación de que lo del año pasado no era casualidad.

Por su parte, Diego López también es sinónimo de acierto del Pipo. Es un jugador que no había tenido prácticamente presencia en el primer equipo salvo unos minutos en el inicio de curso y desde su entrada, el cuadro dirigido por Baraja tiene a un titular más. En Sevilla estuvo cerca de marcar primero y después de dar una asistencia a Hugo Duro. Se marchó con calambres y eso resume su fútbol. No deja de pelear en ningún momento. Por último está Alberto Marí. Tuvo una irrupción sensacional ante el Celta de Vigo y su gol puede significar también la salvación.

Las ruedas de prensa

Baraja también ha mostrado ser una persona tranquila. Manda mensajes al club pero lejos de encararse con los periodistas como Gattuso, el técnico muestra calma y lo hace con mucha más cabeza. «Ya lo dije. Hablamos ya de esto. El club ya sabe lo que necesita el equipo. Necesitamos jugadores para arriba y para los extremos, jugadores que vengan a competir y den competencia a lo que tenemos. La temporada es larga. Esperemos que se produzca».