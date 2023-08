El mercado del Valencia CF sigue bloqueado a pesar de las grandes necesidades que tiene ahora mismo la plantilla, especialmente en la zona de ataque. Por orden de Peter Lim el equipo sigue sin reforzarse mientras no salgan más futbolistas y los jugadores con los que hay acuerdo o está cercano esperan a que el conjunto de Mestalla pueda volver a acudir al mercado. Uno de esos casos es el de Rafa Mir. El delantero murciano es el elegido por Rubén Baraja para reforzar la delantera después de descartar a Marcos André y dar salida a Edinson Cavani. El atacante, canterano valencianista, se está dejando querer y ya espera que los de Mestalla den un paso al frente para ficharle.

Durante la noche del viernes en el Ramón Sánchez Pizjuán el de Javalí Nuevo salió de los vestuarios para charlar un rato con el cuerpo técnico valencianista, algo que hizo también después del partido. El futbolista se deja querer y quiere jugar en Mestalla. Su mejor versión en el Juvenil, de hecho, la dio a las órdenes de Baraja.

Guaita tensa la cuerda

Otro futbolista en la agenda del Valencia es Vicente Guaita, pero su posible llegada dependería de la salida de Giorgi Mamardashvili, que ahora parece lejana. El guardameta sigue manteniendo un pulso con el Crystal Palace, que le acusó de no querer jugar para el club y ayer no fue convocado en Premier, a lo que el meta de Torrent contestó con un tweet señalando que así no va a poder jugar.

En la operación salida valencianista hay otros nombres propios como es el caso de Uros Racic, que colecciona intereses aunque no se materializan ofertas que convenzan a todas las partes.