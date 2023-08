Cuando hace un año se consumó la sanción de cuatro partidos a José Luis Gayà por una declaraciones sobre el arbitraje quedó claro el carácter ejemplarizante de la medida, pero los hechos posteriores han supuesto un agravio comparativo muy fuerte con el de Pedreguer y, por extensión, con el Valencia CF. Cuando el capitán blanquinegro fue sancionado otros compañeros de profesión venían de hacer declaraciones similares que quedaron sin castigo, pero posteriormente a su cumplimiento otros personajes del fútbol español las han seguido haciendo y tampoco han encontrado tal castigo por parte de la RFEF. Primero fue Carlo Ancelotti y este fin de semana ha sido Xavi Hernández, que según ha avanzado la Cadena COPE no será denunciado por declaraciones gravísimas, mucho más duras que la del jugador valencianista, sentando otro precedente de que la justicia no es igual para todos... tampoco la deportiva.

Después de un encuentro contra Osasuna, Gayà señaló lo siguiente: «Es un poco al final la tónica que llevamos esta temporada, le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y bueno no ha querido pitarlo, pero bueno lucharemos ante todo». Competición no dudo en denunciar sus declaraciones y ninguna instancia posterior le rebajó la sanción de cuatro partidos.

Meses después, en octubre, y después de un penalti señalado al Real Madrid en contra, Carlo Ancelotti profirió unas declaraciones del mismo calado: «Simplemente no ha tocado el balón con la mano, le da en el pecho. Se lo han inventado, Esa situación son dos puntos menos», dijo el italiano, acusando directamente al colectivo arbitral de inventarse sus decisiones. No hubo sanción para él.

Tras la calentura de un partido bronco y que acabó con cero a cero, Xavi Hernández, que fue también expulsado, salió a rueda de prensa con la ‘escopeta cargada’ y disparó contra los árbitros: «Para mí se inventa la mano. La mano es inventada. Es así. Y además en la reunión lo dijeron. Uno de los puntos era que entendían a los entrenadores y a mí no me han entendido. La segunda que para pitar manos tenían que ser claras y esta no lo era. Ya en la reunión me dio mala espina. El VAR es una herramienta fantástica y no se usa bien. Es una pena», otra vez un protagonista denunciando que los árbitros no pitan lo que ven. Gayà lo dijo con más sutileza, pero la denuncia solo se la llevó él.

La decisión de Competición de no denunciar las palabras de Xavi, además, contradicen su propio reglamento, que dice lo siguiente en el artículo 108: «Se sancionará la realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF». Una redacción y unas directrices muy claras que aplican contra el capitán del Valencia, pero no contra los entrenadores de FC Barcelona y Real Madrid.