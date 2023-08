13:32

Miedo tras el mercado.

Yo la valoración no la tengo que hacer. Es el club el que la hace y tiene que marcar las directrices y el objetivo. Los objetivos no los amrcan los entrenadores, sino los clubes según la plantilla y tendremos que marcarnos dicho objetivo. No hay que generar expectativas másmaltas. Veremos cuál es nuestra plantilla final y nuestras posibilidades y a partir de ahí agarrarnos a cada partido y punto