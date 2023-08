Hay cosas que no cambian y las protestas en Mestalla contra Peter Lim y los suyos es una de ellas. Volvió el fútbol a la Avenida de Suecia y con ello también las muestras de descontento con la gestión del máximo accionista. Y lo hizo, además, de manera atronadora. Primero en los aledaños el color amarillo de las banderas de ‘Lim Go Home’ empezaron a teñir la calle y posteriormente en el campo la afición no dejó pasar la oportunidad de mostrar su descontento en diferentes ocasiones, pero de manera especialmente enérgica en el minuto 19, al igual que toda la temporada pasada. Un malestar que la gente supo maridar con un apoyo inquebrantable al equipo a sabiendas de que los ‘nanos’ se lo están dejando todo sobre el terreno de juego para defender el escudo.

A pesar de la falta de la Grada de Animación, que se notó especialmente en la coralidad y la coordinación de los ánimos, el ambiente en Mestalla fue verdaderamente caliente. Encima de las decisiones del colegiado, apretando junto al futbolista en la presión y celebrando cada error canario en los pases. En este contexto de ebullición llegó ese minuto 19 y lo cierto es que el valencianismo se dejó la garganta, viene de sufrir un año verdaderamente duro en el que se rozó el descenso a Segunda División y de ver cómo año tras año el debilitamiento del equipo es contante. El «Peter vete ya» fue estruendoso en ese momento y también tres minutos más tarde aprovechando que estaba el juego detenido. Lim fue el principal señalado, pero la afición también dio continuidad a sus protestas hacia el director deportivo, Miguel Ángel Corona, al que se volvió a llamar «florero» por su escaso poder de decisión en los fichajes a pesar de ostentar el cargo que ostenta. Tampoco faltaron los pitos hacia la Federación cuando se dijo por megafonía que la Grada de Animación iba a permanecer cerrada después del ‘caso Vinícius’.