Valoración y objetivos

Siempre lo he dicho. Es al final de mercado cuando se hará una valoración real de la plantilla. Empezar bien es positivo y ver así el campo con el calor, cómo nos han apoyado y empujado. Ellos te atraen, esto puede generar runrún y eso hace que te desorganices. Creo que hemos sabido combinar estas situaciones, tanto presionar arriba para robar como hacernos fuertes en el bloque medio. Es un partido trabajado, ha sido un momento bonito. Van dos jornadas y son 38, no se puede valorar la situación por este momento. Hasta que la competición avance no sabemos cuál va a ser nuestro techo pero somos ambiciosos. Cuando pasen estos 10-12 días habrá que hacer las valoraciones oportunas y plantearnos un objetivo real.