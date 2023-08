19:09

Varios meses sin jugar: ¿estado físico, preparación?

La pretemporada no ha sido de mis mejores porque no he jugado ningún minuto y tanto el estrés como el mercado han influido en mí, en cómo he dormido y en cómo he llevado estos dos meses. Pero he seguido entrenando con el Brentford aunque no de la mejor manera. Ya estoy a las órdenes de Baraja y estoy a muerte.