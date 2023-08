El protagonista del lunes en el Valencia no fue otro que Sergi Canós, pero cuando la situación del club es tan delicada a nivel deportivo como la que atraviesa el cuadro de Baraja, es inevitable poner el foco sobre el supuesto responsable del área deportiva. Miguel Ángel Corona volvió a ponerse frente a los micrófonos, algo que no hacía desde el 12 de julio, día de la presentación de Pepelu. Ese día, al igual que este lunes, apenas respondió tres preguntas. La que no participó, a pesar de estar presente, fue la presidenta Layhoon Chan, que en la presentación del último fichaje, y única cara nueva hasta la llegada de Canós, no se encontraba en la ciudad.

Precisamente sacó pecho Corona sobre los fichajes de este año, «hemos hecho tres y los tres son pagando», incluyendo a Cenk Özkakar. «En cuanto a la valoración de una plantilla mejor que la del año pasado vamos a esperar al final del mercado. Muchas veces las valoraciones del 1 de septiembre las cambiamos en marzo», como pasó el curso pasado, y después del mercado de enero curiosamente. El mercado sigue abierto, y viendo las necesidades de la plantilla, además de las palabras de Baraja sobre el número de nombres que deben llegar de aquí al cierre -cinco o seis-, Corona no pudo evitar ser preguntado sobre la capacidad real del club para darle esas herramientas al Pipo, a lo que no se mojó sobre dicha cifra. «Cuando estás supeditado a criterios y a condiciones financieras y presupuestarias es difícil anticipar lo que podamos hacer estos días», comentó. Añadió, al igual que repitió en todas sus intervenciones, «vamos a hacer todo lo posible por completar la mejor plantilla que podamos». Una frase que repitió hasta en tres ocasiones y que hacen pensar que poco margen tiene el Valencia para acometer muchas más operaciones. Y más con todavía tres descartes a los que no se les ha conseguido encontrar acomodo. Una situación que condiciona el resto de llegadas. Precisamente esa «delicada situación económica» fue la que también se encargó de recordar en sus cortas, pero repetitivas respuestas. «Tenemos una situación financiera delicada y esto hace que dependas no sólo de tus ganas».