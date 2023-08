Sergi Canós coge forma en la ciudad deportiva de Paterna. El de Nules ha vivido una pretemporada especial lejos de la dinámica de equipo y no quiere precipitarse. «Hay que tener calma por cómo se ha dado este principio de pretemporada. Es momento de tener calma y con cabeza. Ahora tenemos una semana larga y si me noto bien y el míster considera que estoy preparado lo valoraremos. El año es muy largo y tenemos que estar al 100% para todo el año y no solo para el domingo». El extremo tiene ganas de aportar en la banda o en cualquier posición: «Es verdad que el extremo puro, que encara y que se va por banda y se mete por dentro, está cambiando, pero yo tengo estas características y las voy a utilizar al máximo para ser importante. Estoy cómo en ambas bandas, incluso si hace falta jugar de ‘9’ también. Estoy a las órdenes del entrenador y estoy para lo que él necesite y en el momento en el que él no necesite».

«Con Rubén Baraja he tenido una charla y me va a ir poco a poco dándome información. Espera grandes cosas de mí y yo también espero darle muchas cosas a la entidad valencianista. En el ámbito deportivo creo que esta intensidad, presión alta y el ataque a los espacios me va a venir bien. Vamos a disfrutar mucho. El equipo en estos partidos ha estado muy ordenado y con las ideas claras», finalizaba.