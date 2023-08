El 16 de abril de 2022 jugó el Valencia en Mestalla ante Osasuna, un duelo que provocó que Gayà estallara tras el partido por el nefasto arbitraje que sufrió el Valencia. Denunció, más allá de la actuación en ese partido, el año que venía arrastrando el equipo a nivel de mala suerte en las decisiones arbitrales, lo que provocó tras el partido que el capitán dijese las siguientes palabras: "Esta es la tónica que llevamos viviendo toda esta temporada. Al árbitro le tienen que avisar desde arriba de un penalti clarísimo. El árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Lucharemos contra todo y seguiremos adelante", comentó.

"Te lo tienes que tragar, nos ha pasado muchas veces ya este año. Es lo de siempre, si dices algo te sacan amarilla, como me ha pasado a mí. Es lo que hay, aquí hacen lo que quieren", subrayó el capitán.

El resultado fue una sanción de cuatro partidos, desproporcionada teniendo en cuenta otros comentarios similares de otros jugadores o entrenadores, a lo que el de Pedreguer respondió con "no es proporcional. No se puede aplicar la normativa dependiendo del mes, año o apellido del jugador".

El jugador salió en rueda de prensa tras conocer la sanción y no se calló. "Estoy triste y un poco decepcionado porque pienso que es una sanción desproporcionada. Me duele y por eso estoy aquí. No entiendo como a mí me ha caído la sanción y en otros no. Me gustaría que alguien lo explicase de mejor manera, no me cabe en la cabeza y por eso estoy aquí", refiriéndose al agravio comparativo, terminando con un "no me arrepiento de la declaración que hice, no tengo miedo. Las formas, tal vez, no fueron las mejores. Lo puedo entender, pero han de entender que el hecho de llevar el brazalete haga que tenga que defender a los compañeros al club. Mis padres me han inculcado eso. Voy a poder dormir muy tranquilo estas noches".