Era cuestión de tiempo que a Rubén Baraja se le presentaran los primeros problemas relativos a la profundidad de plantilla. La lenta gestión del club en este mercado de fichajes ha provocado que a día de hoy el equipo presente ciertas carencias que deben taparse antes del uno de septiembre. Especialmente en la delantera. Para esta tercera jornada de liga en la que el Valencia recibirá a Osasuna el dilema está en la posición de ‘9’. Alberto Marí está en la primera fase de la recuperación de su comprometida lesión y Hugo Duro, única opción para el puesto mientras no lleguen fichajes, está tocado.

El futbolista madrileño arrastra unas molestias musculares derivadas de un tirón que sufrió el pasado sábado en el partido ante Las Palmas. No es nada grave, pero este viernes se entrenó al margen de sus compañeros sobre el césped de Paterna. Hugo está trabajando y haciendo todo lo posible para llegar al partido, sobre todo porque es consciente de que el Pipo no tiene más alternativas. Cabe recordar que Marcos André, todavía en plantilla, está a un pequeño paso de regresar al Valladolid y no entra en los planes del entrenador valencianista.

Hugo Duro se probará esta misma mañana en el último entrenamiento antes del partido ante Osasuna. Puede ser definitivo para tomar la decisión de si está o no para jugar. Lo más probable tratándose de unas molestias no muy significativas es que el delantero fuerce algo más de la cuenta para vestirse de corto. Lo que parece evidente es que no está para disputar los 90 minutos y Baraja tendrá que recurrir de nuevo a la cantera.

Un gol como el comer

Si hay alguien que está dispuesto a forzar, ese es Hugo Duro. Si algo ha demostrado el madrileño desde que aterrizó en Mestalla es un compromiso absoluto. Además, necesita poner fin a una larga sequía de cara al gol. No marca en partido oficial desde el 30 de enero en un partido de Copa del Rey ante La Nucía. El curso pasado terminó relegado al banquillo y con su rendimiento en sentido decreciente. Sin embargo este lo ha empezado como titular y aunque todavía no ha visto puerta ha dejado mejores actuaciones. Dejó, incluso, una asistencia en la primera jornada en el Pizjuán.

Situación insostenible

Fuerce o no mañana para jugar, lo que es evidente es que el Valencia no puede dejar que a Baraja se le vuelva a presentar este problema. Reforzar esa demarcación es ahora mismo la mayor prioridad y por eso el club en las últimas semanas ha centrado gran parte de sus esfuerzos en el mercado en la operación de Rafa Mir.

De momento el Sevilla sigue enrocado, y de hecho la sensación es que conforme pasa el tiempo endurece todavía más sus exigencias. Mientras no llegue el cartegenero o cualquier otro delantero centro (y mientras Alberto Marí no se recupere), Hugo Duro y los ‘niños’ del Valencia Mestalla son los encargados de salvar en el campo lo que la entidad no ha podido solucionar en los despachos en lo que ya ha transcurrido de verano.