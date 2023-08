21:57

¿Cómo valora la derrota?

"Me ha sentado mal cómo hemos perdido hoy por lo que hemos visto. Si el rival es superior a ti en todas las facetas del juego y te superan... reconoces que han sido mejores. Pero analizando un poco el partido, no hemos entrado bien al partido, no hemos cogido bien el sitio, el ritmo. Ha llegado el penalti y hemos ido a contracorriente contra un rival que se defiende bien. Hemos llegado bien al descanso y en la segunda parte hemos llegado a encontrar situaciones. Hemos incluso ganar el partido. Estoy enfadado con la última acción del partido. Me enfada, se había puesto tan difícil... nos ha costado empatar. En la última acción pasan cosas que no debemos consentir. Antes hay una falta previa a José (Gayà), pero bueno, luego dejamos salir el balón, luego hay un córner en el que nos ganan las dos acciones. En el último minuto. Esto me enfada"

¿La defensa es para preocuparte?

"Nos han tirado dos veces. No sé qué partido valoras tú. Nos han disparado dos veces. La acción que yo he visto es el penalti. No quiero poner la duda sobre la situación defensiva del equipo. Es atrevido bajo mi punto de vista. Esto hay que trabajarlo y decidirlo. Esto es un camino largo. La última acción no estaba bien defendida, pero hoy el fútbol no ha sido justo para lo que se ha visto"