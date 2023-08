Hugo Duro no quiso hablar de la polémica en el gol que dio la victoria a Osasuna, pero no por falta de ganas sino por miedo a una sanción a lo Gayà. "El segundo gol... si hablo no juego más en un mes. No voy a hablar", dijo ante los micrófonos de DAZN en la entrevista postpartido.

El delantero estaba siendo uno de los protagonistas de la tarde tras romper su sequía goleadora con el tanto del empate. "Por esa parte contento, ha sido un año bastante malo. Esperemos que esto sea el comienzo de algo mejor, que es lo que tiene que ser", reconocía. La dedicatoria, a la familia y amigos pero sobre todo a los fisioterapeutas: "Lo he pasado mal esta semana y gracias a ellos he podido jugar. Me alegro por ellos porque curran conmigo demasiado. Serán los primeros a los que se lo agradezca, no tengo palabras para ellos". Por último, a pesar del frenazo a la buena racha, promete seguir dándolo todo: "Me siento uno más que cuando juegue va a dar el máximo. Unas cosas van a salir mejor y otras peor pero el esfuerzo no se negocia, así que a seguir igual porque el partido no es ni mucho menos para perderlo".