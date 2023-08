El pasado 18 de agosto la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF (APAVCF) celebró su Asamblea anual con el principal objetivo de poner encima de la mesa los temas más influyentes que alteran la actualidad del Valencia CF.

En dicho encuentro tuvieron lugar la "lectura y aprobación del acta anterior y la memoria anual de gestión", así como el "informe del presidente sobre los cambios de los estatutos". También "se informó de como evolucionaba el tema de la Fiscalía sobre el entrenador del R. Madrid Ancelotti y sus insultos llamando racistas a todo Mestalla".

No fueron, sin embargo, los únicos puntos del día. En cuanto a los descuentos y beneficios al Accionista Abonado del VCF, la APAVCF informa de que "uno de los objetivos realizados fueron los descuentos a los accionistas en renovar el abono. Los acuerdos continuaban con un 10% de descuento más un 15% por la asistencia al 100% de los partidos. Para los mayores de 65 años, un 10% más del descuento. Las entradas en los partidos tienen un 10% si tienes el abono pidiendo sacar 2 entradas , descuento y un 15% en productos en las tiendas del club. Todo esto no sería posible sin la colaboración del club predispuesto a escuchar nuestras aportaciones atendiendo en cada área del club la predisposición de atender nuestras propuestas sobre el beneficio del accionista abonado.Tratamos de conseguir un descuento superior en el abono y en la asistencia a los partidos. Este tema se quedó congelado por falta de tiempo al aplazarse las reuniones".

En cuanto al Ayuntamiento y la terminación del nuevo Mestalla: "En la temporada pasada se mantuvo la reunión con el ex alcalde Ribo, donde propusimos distintas propuestas con el objetivo de concluir el estadio. Creemos que la situación actual con el estadio a medio construir no puede mantenerse. Primero por la ciudad, donde da una imagen lamentable y por el mismo club. Ya no hay excusas, el club tiene el préstamo concedido más la propiedad de una parcela que con su venta se obtendría el capital para terminar el estadio. No se podría entender que estando resuelta la parte económica, las políticas de la Sª Sandra Gómez del PSOE solo pusieran trabas para la conclusión del nuevo estadio. La política está para dar soluciones en beneficio de la ciudad, no están para utilizar las instituciones en beneficio de su ideología o sus intereses personales. Desde la Asociación APAVCF damos todo nuestro apoyo para que la Alcaldesa,la Sª Català, encuentre la solución por el bien de la ciudad y que se pueda empezar ya las obras del estadio. Estamos convencidos que el valencianismo quiere que se empiecen las obras y terminar el nuevo Mestalla. Solo los que tienen intereses muy personales intentan que no se empiecen las obras que tantos beneficios traerán al club como a la ciudad".

En los temas deportivos, "se trasladó nuestra gran preocupación por la plantilla de la temporada 22/23 y donde gracias a la cantera el VCF no perdimos la categoría. Sabiendo que esta temporada 23/24 hasta el 1 de septiembre se puede fichar, vemos que son necesarios 4 fichajes más a la actual plantilla. Fichajes con experiencia para dar la tranquilidad a nuestros jugadores más jóvenes. Mostramos nuestra confianza con Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez, R.Iranzo, C.Tarrega, J.Vazquez, Hugo González, Pablo Gonzábez, Mari, Pero no puede ser un porcentaje importante de nuestro primer equipo. Se necesita experiencia en posiciones de juego claves del equipo".

Y en tema Concentraciones: "Se explicó la problemática sobre las concentraciones en Mestalla. El hecho de ver como algunos confunden el ser valencianista y la democracia con la imposición de sus ideas de forma obligatoria a todo el valencianismo. También destacamos la situación en la que personas que no tienen nada que ver con la asociación quieren que estemos a sus órdenes, imponiendo lo que a ellos les interesa y decidiendo, si eres un buen valencianistas o no. "La Asociación con 9126 socios deja libertad para que cada socio tome la decisión que considere oportuna en este aspecto, tanto si quiere ir o no a las concentraciones o manifestaciones que se realicen. Como colectivo no se acude ya que no vemos que se busque una solución real con ellas . No hay nadie detrás con un proyecto real y si cabe más con un prestigio personal y económico para realizar la compra de las acciones a Meriton. Hoy no vemos nada serio ni real".

Finalmente en la Asamblea, además de tratar los temas anteriores:

1. SE APROBÓ el informe de la memoria anual sin votos en contra ni abstenciones. Dandose el apoyo total a la junta.

2. SE APROBRARON los ingresos de las cuotas más donativos y gastos.

3. SE APROBÓ mantener las mismas cuotas para esta temporada 2023/2024.