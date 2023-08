Se acaba el tiempo y el Valencia CF enfila la recta final del mercado de fichajes -cierra este viernes a las 23:59- buscando ya a la desesperada un '9'. Tras asegurar el director deportivo, Miguel Ángel Corona, que Rafa Mir estaba descartado con todavía horas por delante para el final, la presión por encontrar un atacante goleador no hace más que subir con el paso de las horas.

Corona aseguró que "Rafa Mir está descartado". La opción preferida del técnico se cayó con tiempo de sobra para buscar alternativas pero la falta de trabajo previo trabajando otros posibles perfiles condena al club al abismo. La realidad es que tras la llegada de Amallah, urge un ariete. Baraja pidió una serie de refuerzos y la lista no se ha completado, pero el mal menor ahora sería al menos concederle un goleador.

Es eso o condenarse a sufrir al tener únicamente a Hugo Duro y a Alberto Marí (de momento lesionado) para 'tirar' al menos hasta el mercado de enero. Tal y como ha publicado Superdeporte, Layhoon, Corona y Baraja -que teoricamente debe dar su visto bueno- se han reunido esta mañana en la Ciudad Deportiva para analizar la situación.

El valliseloteno, que no ha dudado en manifestar su preocupación aunque nunca ha sido excesivamente crítico con Meriton, no ha hecho declaraciones a su salida de Paterna. El técnico sigue pidiendo jugadores pero la realidad ahora es que Peter Lim -para variar- sigue condicionándolo todo desde Singapur. Atrás queda un mercado en el que se aseguró que desde València habría poder de decisión.

Una urgencia que llama a los agentes

No es ningún secreto que el Valencia CF busca delanteros. Es ahí donde entra en juego el trabajo de los agentes. Durante el día de hoy se han puesto sobre la mesa diferentes nombres, varios de ellos ofrecimientos.

Sea como sea, la fumata blanca no es tarea fácil. Traer un '9' es la prioridad pero desde Singapur no se autoriza a operaciones con demasiado margen económico. De hecho, 'Sin Ataduras' ha publicado que Lim solo concede a los técnicos del club un presupuesto de 1.5 millones brutos (750.000 netos) para el delantero. Y ahí debe entrar el salario y el posible pago por la cesión, porque el traspaso no es una opción a no ser que sea excesivamente 'low cost'.

Paco Alcácer y Martin Braithwaite, los futbolistas con más cartel

Con Rafa Mir, el delantero que quería Baraja, prácticamente descartado, se han puesto inicialmente dos nombres sobre la mesa: Paco Alcácer y Martin Braithwaite. El danés, que no quiere jugar con el Espanyol en Segunda, es el que más gusta al 'Pipo'. A nivel económico, no obstante, el más 'factible' es el de Torrent, con pasado en Mestalla. Alcácer, propiedad del Sarja FC saudí, haría esfuerzos por volver a LaLiga, donde tras su paso por el Valencia CF jugó en el Barça y Villarreal CF (Borussia Dortmund entre medias).

La lista de futbolistas vinculados al Valencia CF

Sigue pasando el tiempo y han surgido nuevos nombres que se vinculan al club valencianista. El jamaicano Shamar Nicholson, del Spartak de Moscú, o el atacante del Brujas Román Yaremchuk son dos futbolistas en la agenda según Relevo. Mientras, en el diario AS, aseguran que Lucas Alario, del Eintracht Fráncfort, está en contacto con la dirección deportiva del club valencianista.