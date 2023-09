El mercado de fichajes está a unas horas de concluir, pero la competición liguera no para. El Valencia se enfrenta al Alavés el sábado a las 18:30 en Mendizorroza y todavía la plantilla necesita piezas para ser un plantel del agrado de Rubén Baraja, que todavía no ha hecho valoración del mercado al no estar cerrado, pero en el que reconoce que de momento "hay cosas positivas y otras que nos ha costado más cerrar".

"Yo soy optimista por naturaleza. Pienso que si se trabaja en el mercado. Si se da la posibilidad fenomenal y si no trabajaremos con este equipo, que es un gusto entrenarlos cada día. Yo me mataré porque ellos mejoren y tengan un buen crecimiento. Esto es algo que a mi me motiva. Esta es una de mis grandes motivaciones, no fallarle a estos jugadores, impulsarlos y hacerlos que crezcan a nivel individual y también a nivel plantilla", comentó en la rueda de prensa previa al duelo ante los vitorianos.

Sobre la posición de banda, que ha sido un rompecabezas durante todo el verano y en la que por el momento solo se ha podido traer a Sergi Canós, el Pipo reconoció que es el puesto en el que se está trabajando antes de que siene la campana del mercado. "Sí. Es donde quizá nos falta una pieza específica. Nos falta para la competencia que queremos generar. Esto es algo importante. En una plantilla, aunque sea corta, tienes que generar competencia para que suba el rendimiento individual y el colectivo", comentó.

Argumentó que "no estoy decepcionado" porque "la expectativa hablada al principio, con el proyecto, al valorar el futuro sabíamos que el Valencia CF tendría una reducción de presupuesto importante y que tendríamos que ajustarnos a un coste mucho menor de la plantilla", comentó, para después añadir que "estoy deseando que el mercado se acabe ya, nos dará otra perspectiva y nos hará centrarnos ya en la competición. Quiero preparar ya el partido sin pensar en nada más. Aquí siempre estamos valorando cosas que no me corresponden a mí. Nuestra situación, es verdad, es compleja y difícil. Ha sido muy difícil convivir con este mercado", apuntilló el vallisoletano.

El mensaje del club a Baraja

"El mercado sigue abierto y estaremos atentos a las posibilidades que se puedan dar. Esto es lo que me ha transmitido el club".Sobre su grado de satisfacción, "no se puede valorar. Todavía no ha terminado. Hay cosas positivas y otras que nos ha costado más cerrar".

"Teníamos que limitar la configuración de la plantilla con lo que teníamos, con jugadores que no contaban y debían salir. Esto lo hemos hecho. Y luego el mercado, con la reducción económica del club a nivel de presupuesto, lo pone difícil. Es difícil encontrar los refuerzos que necesitamos así", finalizó el míster sobre la difucultad de cerrar incorporaciones.