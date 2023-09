13:21

Sin Paulista mañana. ¿Diakhaby sigue en el medio o puede volver a la defensa?

"No voy a dar pistas de lo que daré mañana. Ya sabéis que al final cualquiera que participe dará un buen nivel"

Posición de extremo. Después del día de ayer... ¿Cuánto de optimista es por la llegada de ese extremo?

"Yo soy optimista por naturaleza. Pienso que si se trabaja en el mercado. Si se da la posibilidad fenomenal y si no trabajaremos con este equipo, que es un gusto entrenarlos cada día. Yo me mataré porque ellos mejoren y tengan un buen crecimiento. Esto es algo que a mi me motiva. Esta es una de mis grandes motivaciones, no fallarle a estos jugadores, impulsarlos y hacerlos que crezcan a nivel individual y también a nivel plantilla"