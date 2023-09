Se cierra un nuevo mercado de fichajes en la era Meriton, y la constante es evidente una vez más. Venta de uno de los jugadores más ‘jugosos’, la incontable ristra de cedidos, unos que salen bien y otros que no tanto, vuelven a sus equipos. Fichajes que no han salido bien y que ya no cuentan hacen las maletas. En definitiva, te encuentras un verano más con la necesidad de hacer prácticamente un equipo nuevo, y con las limitaciones tanto económicas como de ‘logística’ por la diferencia horaria con Singapur.

El resultado, un balance de cinco fichajes, de los cuales uno estaba ya el curso pasado como es Cenk Özkacar. Y en cuanto a salidas, hasta 14, algunas de ellas de mucho peso. De los cedidos que hicieron las maletas para no volver, se echa en especial falta a Kluivert, Nico y Lino, sobre todo los dos primeros, que fueron claves con sus goles para la salvación. De los jugadores que acabaron contrato y no ampliaron su vinculación con el club de la Capital del Turia, hace especial daño la de Lato. Ya no solo por la indudable pérdida deportiva, perdiendo a un jugador polivalente y comprometido, sino que se pierde a un jugador de corazón blanquinegro. Sí que es cierto que, por otro lado llega Sergi Canós, otro valencianista de cuna, además de banda. Por Yunus y Cavani, el primero vendido y el segundo rescindido al año de firmarlo, han llegado Yaremchuk arriba y Amallah en el centro del campo junto a Pepelu, cuyo equivalente puede ser la no continuidad de Ilaix Moriba, que en su segunda etapa pasó sin pena ni gloria por Mestalla. Otro de asuntos a resolver este verano en las oficinas del club era el de los descartes. Racic, Marcos André y Jorge Sáenz traspasados, y Samu Castillejo y Cömert cedidos con opción de compra. También cedido, se despidió Koba Leïn, que probará suerte en el Estoril en una nueva aventura en busca de explotar. Para subsanar esta hemorragia la decisión tomada no es otra que la de promocionar a la cantera. La idea más barata, y por su fuera poco justificada con el tremendo final de temporada pasado en el que el Valencia salvó los muebles con goles de Diego López, Javi Guerra y Alberto Marí. Los tres con dorsal del primer equipo este año. Como también Fran Pérez y Mosquera, que el año pasado no tuvieron demasiada continuidad en el primer equipo, pero esta temporada tienen una ocasión de oro. En definitiva, un coste en traspasos y pago de cesiones de algo menos de 10 millones y medio, de los cuales los cinco de Pepelu y Cenk se pagarán a plazos. Mientras que en las ventas algo más de 20 millones, a los que hay que sumar el ahorro en fichas de jugadores como Cavani y Castillejo, a los que se ha tenido que pagar una parte del salario que les tocaba por este curso, pero que han hecho espacio para poder acometer más operaciones, que finalmente se han quedado en cuatro caras nuevas. El peor mercado de la historia