El Valencia cierra el peor mercado de fichajes de la historia. Y el más peligroso. Ya no hay tiempo para arreglarlo. Peter Lim ha condenado al equipo a luchar por el descenso un año más. Su decisión de no invertir en refuerzos ha debilitado dramáticamente la plantilla respecto a la temporada pasada. El balance total asusta. Diez salidas y solo cuatro incorporaciones: Pepelu, Sergi Canós, Selim Amallah y Roman Yaremchuk sin contar la opción de compra por Cenk Özkacar. Una gestión negligente que demuestra una vez más la falta de compromiso y sensibilidad del máximo accionista y deja retratado al 'local management' de Layhoon Chan, Javier Solís y Miguel Ángel Corona por su falsa autonomía. Rubén Baraja está cabreado aunque su discurso de momemto sea políticamente correcto y la afición está indignada. No es para menos. El mercado es una falta de respeto a la entidad de Mestalla. Suspenso. No hay ninguna justificación posible.

No hubo fichaje de última hora. Lim no movió ni un dedo. Era de esperar después de su decisión suicida de no autorizar la inversión de los 5 millones por Rafa Mir en otro delantero o en otra posición. El Valencia disponía de margen de Fair Play Financiero este verano a diferencia de otros mercados, pero el propietario no quiso poner dinero y prefirió abandonar a su suerte al Pipo y sus jóvenes jugadores. Ni hubo planificación deportiva ni un esfuerzo final a la desesperada sobre la bocina. El resultado es una plantilla raquítica y descompensada con carencias en la demarcación de mediocentro defensivo, jugadores de banda con poca experiencia en primera división y una delantera de alto riesgo con Yaremchuk, Hugo Duro y el lesionado Alberto Marí convertido en jugador del primer equipo a todos los efectos con el dorsal '22' a la espalda. El club lo inscribió ayer en LaLiga. Es el tercer delantero para Meriton.

La imagen de Layhoon, Solís y Corona subiéndose al avión del equipo rumbo a Vitoria a pocas horas del cierre del mercado era la prueba inequívoca de que el pescado estaba vendido. "Ya lo explicaremos", dijo la presidenta a la pregunta de si llegaría un último refuerzo. Blanco y en botella. El club y el cuerpo técnico respiró pesimismo durante todo el día. Palabras textuales: "No hay dinero". La falta de inversión del Valencia en fichajes no era sorpresa ni en la sede de LaLiga. A pregunta de SUPER, el Director General Corporativo Javier Gómez llegó decir que no le sorprendía "por la trayectoria en la gestión de los últimos años". La llamada del Valencia ni llegó ni se esperaba anoche en la planta séptima de LaLiga.

A las doce de la madrugada se consumó el fracaso del Valencia de forma oficial. El Pipo no dimitirá, está dispuesto a pelear con lo que tiene en la plantilla, pero hoy hay que escucharlo en la sala de prensa post-partido de Mendizorroza. El club no ha sido capaz de darle las herramientas que necesitaba y, lo mínimo que se merece el técnico ahora es que Layhoon dé la cara, explique a la afición la verdad de lo que ha pasado con Lim (no vale la teoría de la sostenibilidad) y diga públicamente que el objetivo de este equipo es salvar la categoría. Cualquier otra cosa será dejar tirado de nuevo a Baraja. Al Valencia solo lo puede salvar el Pipo, sus jugadores y la afición. Lim y sus ejecutivos queda claro que no.