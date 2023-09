Mal inicio del partido

"Es inexplicable el ritmo de la primera parte. Falta de tensión, de concentración. Hemos estado muy por debajo de lo que te pide. Y lo habíamos hablado. No hemos encontrado el sitio con balón y tampoco sin balón. En todas las facetas nos han superado. Luego a través de los cambios hemos intentado solucionar, poder llegar. Teníamos el peligro de sus contras. La sensación final es que tenemos uqe entender que no podemos entrar así a los partidos. No podemos conceder. Cada acción es importante y no podemos regalar. La competión no perdona"

Valoración del mercado"

"La plantilla me parece corta. Vamos a tener que redoblar esfuerzos todos. Las valoraciones a partir de ahí las tiene que hacer el club. Yo lo que tengo que hacer es dedicarme a trabajar, a buscar la estabilidad del grupo. Y que nuestra gente nos ayude. No queda otra que trabajar, insistir y tratar de conseguir resultados"