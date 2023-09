La capitana del Valencia, Marta Carro, reiteró este lunes el apoyo de las jugadoras de la Liga F a Jenni Hermoso tras el beso que le dio tras la conquista del Mundial el entonces presidente de la Real Federación Española Luis Rubiales, subrayó que esperan que se haga justicia y lamentó que las mujeres sigan teniendo que derribar muros en este deporte.

«Todas las futbolistas hemos sido muy claras. Estamos con Jenni y nuestro apoyo a ella es total y esperamos que se haga justicia», señaló. «Siempre es una lucha constante del fútbol femenino contra una pared, tenemos que derribar muros más allá de lo que está en nuestra mano y no es justo para nosotras», comentó.

«Seguimos luchando año tras año y ojalá que en un futuro esas barreras estén en el suelo y que las que vienen por detrás recojan todo lo que se está sembrando ahora», subrayó. La jugadora del Valencia lamentó que «las campeonas no han podido celebrar como les gustaría y se merecen», destacó que «se está hablando mucho más de otras cosas que no deberían ser protagonistas» y pidió que no tengan «el foco».

Carro realizó estas declaraciones en un acto de Teika junto a las capitanas del Levante, María Méndez, y del Villarreal, Ainoa Campo, antes del inicio de la Liga. Campo manifestó que no sabe «la realidad de lo que pasó» y que eso hace que no pueda dar su opinión «como tal», pero remarcó que defienden «el derecho de toda jugadora» y que están en contra «del acoso laboral» que supone este caso.

«Estamos con Jenni y con cualquier trabajador que pueda sufrir este tipo de situaciones. Estamos demostrando una gran unión, no solo el femenino, el masculino y la sociedad en general. Es importante que nos unamos todos para poder conseguir que cosas como esta no ocurran más», afirmó.

Méndez destacó la unidad que ha habido entre las y los futbolistas y señaló que lo ocurrido «se debería haber evitado». «Estamos todas con Jenni», subrayó la jugadora levantinista. Preguntada por si ve factible que a corto o a medio plazo haya una presidenta de la federación, declaró que «al final esto va de alguien que valga» para ese puesto y que luche por los derechos de jugadores y jugadoras.

«Que venga quien tenga que venir, pero alguien que de verdad este preparado para situaciones como esta», reclamó sobre un posible reemplazo para el presidente del la RFEF. Para Berti Barber, directora de Marketing de Teika, «estar con ellas es ganar y cada vez hay más ganas y valentía por hacer cosas, que es lo importante».