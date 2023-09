La Agrupación de Peñas del Valencia CF ha emitido una larga carta abierta para manifestar su opinión tras las declaraciones de Layhoon Chan para dar explicaciones sobre el mercado de fichajes del Valencia CF.

La APV considera que las manifestaciones de la presidenta del club son "ofensivas" y "ridículas" y que principalmente la mala situación económica del club viene marcada por "la desastrosa gestión" de Meriton.

Esta la carta de la Agrupación de Peñas del Valencia CF

Una vez se cerró el mercado de fichajes las Peñas manifestamos públicamente nuestra opinión al respecto, pero tras las explicaciones dadas por la presidenta y la forma de dar dichas explicaciones nos hacen manifestarnos de nuevo ya que nos parecen ofensivas al valencianismo.

Las explicaciones dadas son ridículas, aunque bastante habituales desde que Ustedes, Meriton Holdings, están al frente del VCF. Si tan mal está la situación económica del club no es por otro motivo que, por su desastrosa gestión, que hace que nuestro equipo esté cada temporada más abajo en la clasificación y con un valor de plantilla menor.

Además, lo de dar dichas explicaciones en una entrevista cerrada únicamente al medio del club ya es el colmo, den la cara en una rueda de prensa abierta a todos los medios, es lo mínimo que nos merecemos.

Venimos de una de las peores temporadas de la historia del VCF, estuvimos a punto de descender a segunda división por una pésima planificación deportiva, escudándose siempre en la situación económica. Entendemos que dicha situación es la que es, pero lo que no entendemos son muchas de sus decisiones deportivas, y lo peor de todo, no entendemos muchas de sus no decisiones, lo de alargar la toma de decisiones cuando son de vital importancia para el club tomarlas rápidamente, etc.

Ya ha llovido mucho desde que llegaron aquí, pero recordarán que el único proyecto que ha funcionado ha sido el dirigido por gente de fútbol y en el que Ustedes se mantuvieron al margen del plano deportivo. Son conscientes de ello, pero no sabemos por qué no están dispuestos a repetirlo.

También recordarán… “Aquello en que vale la pena emprender, vale la pena hacerlo bien. El Valencia CF no será diferente. Este proyecto es más que una aventura empresarial para Peter. El Valencia CF será siempre el que vuestros abuelos, vuestros padres y vuestros hijos queréis. Eso no va a cambiar".

Son palabras suyas, pero da la impresión de que se las llevó el viento rápidamente.

Lo único que no ha cambiado desde que llegaron ha sido la afición, la cual respondió la temporada pasada llenando Mestalla todos los partidos para aportar su granito de arena en la salvación final y ha vuelto a responder esta nueva temporada aumentando el número de abonados pese al verano que nos han “regalado”, en lo que a fichajes se refiere.

Háganle un favor al valencianismo y váyanse, les estaremos eternamente agradecidos.