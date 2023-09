El valencianismo afronta la temporada una vez más con una doble misión: apoyar de forma incondicional al joven equipo de Rubén Baraja y defender al club de la gestión de Peter Lim. Los colectivos han dado un paso adelante esta semana después de escuchar a la presidenta Layhoon Chan en la autoentrevista del miércoles justificar a Peter Lim, hacer una valoración positiva del mercado a diferencia de lo que piensa el Pipo y asumir públicamente por primera vez en la ‘era Lim’ que el objetivo del equipo es «mantenerse en primera división». La primera reacción de las plataformas ha sido protestar a través de comunicados oficiales. La siguiente será pasar a la acción. Empezando por el Valencia-Atlético de Madrid del sábado 16 de septiembre (16:15 horas) en Mestalla. La afición vuelve a la acción.

Libertad VCF

El colectivo de oposición a Peter Lim, Libertad VCF, prepara nuevas «acciones» en una hoja de ruta con «novedades para tener esperanza en recuperar el Valencia». Así se decidió en la junta celebrada el viernes. Para el sábado van a proponer una acción sencilla, pero al mismo tiempo original que confían en que tenga impacto. A lo largo de la semana se hará público a través de un comunicado oficial. La última acción bajo el lema «No le fallaremos al escudo» fue un éxito al final de la temporada pasada. Miles de valencianistas desafiaron al calor y tomaron las calles de la ciudad el 17 de junio para dirigirse a sus recién renovadas instituciones y pedirles que articulasen las negociaciones que estén en su mano para que Peter Lim se marche de Mestalla. La acción congregó a muchos blanquinegros en una marcha cívica de protestas arrancó en la Generalitat, pasó por el Ayuntamiento y acabó en la sede de Caixabank con un mensaje a las autoridades: «Tenéis que echar a Peter Lim». Tres meses después, Libertad VCF retoma las acciones de protesta, esta vez en medio de un contexto todavía peor que el de junio con un máximo accionista que vive de espaldas al club, un local management desacreditado por su propio jefe y una plantilla muy debilitada con respecto a la temporada condenada a luchar por la permanencia. Para Libertad, las palabras de la presidenta confirman el peligro por el que atraviesa el club, pero no cambian la hoja de ruta de protestas.

Agrupació de Penyes

El valencianismo ha movido ficha después del indignante discurso de Layhoon. L’Agrupació de Penyes emitió una carta abierta como respuesta a la presidenta. Las peñas consideran que las manifestaciones de la presidenta del club fueron «ofensivas» y «ridículas» y que principalmente la mala situación económica del club viene marcada por «la desastrosa gestión» de Meriton. «Las explicaciones dadas son ridículas, aunque bastante habituales desde que Ustedes, Meriton Holdings, están al frente del VCF. Si tan mal está la situación económica del club no es por otro motivo que, por su desastrosa gestión, que hace que nuestro equipo esté cada temporada más abajo en la clasificación y con un valor de plantilla meno. Venimos de una de las peores temporadas de la historia del VCF, estuvimos a punto de descender a segunda división por una pésima planificación deportiva, escudándose siempre en la situación económica. Ya ha llovido mucho desde que llegaron aquí, pero recordarán que el único proyecto que ha funcionado ha sido el dirigido por gente de fútbol. Háganle un favor al valencianismo y váyanse, les estaremos eternamente agradecidos».

Espíritu del 86

La plataforma Espíritu del 86 también emitió un comunicado para criticar las explicaciones de la presidenta. «Las limitaciones económicas repetidamente referenciadas son producto exclusivo de su negligente gestión. Apelan a la no dependencia de la recurrente “asistencia financiera” del máximo accionista, para cubrir unas pérdidas económicas que su propio equipo gestor genera y que ni siquiera a través de la descapitalización deportiva derivada de las ventas de futbolistas, son capaces de cubrir. En cuanto a la valoración de la plantilla, crecimiento y desarrollo del futbolista y análisis de la cantera, podemos afirmar que aquí el gestor del VCF si encuentra equilibrio entre el ámbito fútbol y el económico: LA INDIGNIDAD. Estaría bien conocer la opinión del entrenador BARAJA, más que nada porque si no lo hace quedará escrito que su presidenta le otorgó las mejores ‘herramientas’. La sostenibilidad y el equilibrio económico, la competitividad de un equipo joven o sus constantes referencias al ya empalagoso ‘management local’, no es más que trilerismo comunicativo fruto de la inexistencia de modelo», decían indignados.

APAVCF

También se manifestó la Asociación del Pequeño Accionista (APAVCF) lamentando la intervención de la presidenta. «Esta es la primera vez en 104 años de historia de nuestro club que desde la presidencia se realizan unas declaraciones tan rotundas en las que se mantiene que el principal objetivo del club es no perder la categoría en la primera división de La Liga española. Estas declaraciones han hecho más daño que todas las demás realizadas. Nuestro objetivo debe ser siempre el aspirar a lo máximo posible, luego las circunstancias mandaran». La APAVCF pidió explicaciones a Corona o, por el contrario, su dimisión. «Presentar su dimisión si no está de acuerdo la manera de fichar y la actual plantilla que se ha creado sin contar con sus directrices como Director Deportivo, y si es con su propio consentimiento que lo explique de forma clara y sin contradicciones».

Marea

Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF y portavoz de Marea Valencianista, fue el primero en pronunciarse en contra de las formas y el fondo del mensaje de la presidenta. Valencianistas hoy es uno de los días más tristes que hemos vivido en este club. Nuestra presidenta, la mamporrera de Peter Lim, LayHoon, ha reconocido que el Valencia este año tiene que luchar por no bajar a Segunda División. No se ha atrevido a sentarse delante de los medios porque le da vergüenza. Entonces, tenéis que despertar, tenemos que decir «basta ya». Zorío propuso una acción de protesta en Mestalla: «Tenemos que hacernos oír en Mestalla, por eso el próximo partido en el minuto 1 de la primera parte y en el 1 de la segunda Mestalla debe darse la vuelta hacia el palco, levantar las manos y gritar «manos arriba esto es un atraco».