El 17 de agosto de 2022 fue el día del retorno de Layhoon a la ‘cúpula Meriton’ en el Valencia CF. Sucedió en la presidencia del club a Anil Murthy, quien terminó cayendo con los audios de SUPER como principal detonante. La singapurense, que ya había ocupado el puesto en los primeros años de la ‘era Lim’, recuperó sus funciones y su despacho con el discurso bien aprendido: autocrítica, autoexigencia, trabajo y cambios respecto a la gestión que tanto descontento generaba (y sigue generando) en el valencianismo.

Más de un año después, más que dar síntomas de un cambio de rumbo, su gestión recuerda, para disgusto y preocupación de los valencianistas, a la de Anil o a la suya propia entre 2014 y 2017. Mentiras, verdades a medias, desplantes y una gestión que sigue mermando a un club histórico y centenario como es el Valencia CF temporada tras temporada.

«La visión de Peter Lim es la de seguir intentando construir un gran club», pronunció la presidenta el primer día del pasado mes de febrero en una rueda de prensa organizada para explicar el adiós de Gattuso y el nefasto mercado de invierno que la entidad hizo. Son palabras, sin embargo, que contrastan con los hechos. O mejor dicho, con los no hechos. Y es que el máximo accionista lleva mucho tiempo sin actuar como un propietario que quiere lo mejor para su club. «En mi equipo siempre hay autocrítica», afirmó también. Sin embargo, la imagen que dejó Layhoon hace una semana en la auto entrevista que hizo en los medios del club para explicar otro horrendo mercado de fichajes no fue precisamente de autocrítica. «Hemos conseguido hacer los fichajes que queríamos» o «le hemos dado a nuestro entrenador las mejores herramientas posibles» fueron algunas de las joyas. La realidad fue otra: el Valencia se despidió de 11 jugadores mientras solo llegaron 4.

‘Deja vu’ de la primera etapa

Sorpresa ninguna. La realidad es que Layhoon no está haciendo nada que no hubiera hecho antes. Afirmaciones tan atrevidas sobre cuestiones relativas al mercado ya las había pronunciado antes. Como cuando en 2016, ante las Peñas, aseguró que «no queremos vender a Paco Alcácer». Fue la antesala de ver al delantero de Torrent vestido con la elástica azulgrana. Tampoco ha puesto el tiempo en buen lugar una frase que afirmó en 2015 en la que aseguraba que «he aprendido que tengo que hablar más, y si esta es la manera de comunicar con los medios y aficionados, me ajustaré». No aplicó esa lección la semana pasada cuando más falta hacía dar la cara en rueda de prensa para explicar la ventana de fichajes estival.

Nou Mestalla, caso aparte

El cupo de frases sin final feliz se dispara hablando del Nou Mestalla. Desde 2016 Layhoon ha pronunciado frases como «la voluntad de acabar el estadio es clara». «Estamos en la última etapa», dijo en 2022. La realidad, en cambio, es que las negociaciones con el Ayuntamiento están en punto muerto desde hace meses. Ni siquiera la candidatura y la intención de ser sede en el Mundial han puesto las pilas para volver a ver grúas en la Avenida de Las Cortes Valencianas.