Todo está en manos de Mamardashvili

No están siendo meses fáciles para Giorgi Mamardashvili. El georgiano ya es uno de los pesos pesados del actual Valencia CF y, como tal, sufre más en primera persona que nunca el mal momento que atraviesa el equipo. El parón de selecciones, vía de escape para muchos futbolistas de la plantilla, no está ayudando. Ante España recibió siete goles y, aunque la estrepitosa derrota no fue ni por asomo culpa suya, una goleada de tal magnitud mina cualquier moral.

Sin tiempo para lamentos, Giorgi está ante una temporada trascendental para su carrera deportiva. El gigante georgiano puede estar en el escaparate del club el próximo verano, no por su propia voluntad, si no por la política de Meriton que empuja a la rampa de salida a cualquier futbolista que demuestra ser diferencial en el equipo. Este año el baile de porteros en varios equipos europeos ya le ha pasado muy cerca, pero el año que viene podría ser el definitivo para dar un salto en su carrera. Desde su llegada Giorgi no ha dejado de crecer bajo la portería de Mestalla. A sus todavía 22 años, poco a poco se acerca a un punto de su carrera en el que, según sus prestaciones, se decidirá si puede pertenecer a ese selecto grupo de los porteros ‘top’ de Europa. De momento, para seguir por ese camino esta temporada debe dar otro paso al frente, ganar en fiabilidad y minimizar sus errores. Fácil no lo tiene porque ser guardameta en el actual Mestalla es sinónimo de recibir peligro constantemente. Apoyo en Georgia En su casa, Georgia, también son conscientes del momento tan delicado por el que atraviesa y están mimando a su portero. Sobre todo tras la goleada ante el equipo de Luis de la Fuente. El objetivo ha sido convencer a Giorgi de que no fue uno de los muchos culpables de la mala imagen del combinado de Willy Sagnol. Este martes ante Noruega tiene una oportunidad para redimirse y así regresar a València con más moral que la que permite tener una derrota tan sonrojante como la del pasado viernes.