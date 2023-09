El 11 de septiembre de 2019. Hoy se cumplen cuatro años de la destitución de Marcelino García Toral como entrenador del Valencia CF. Cuatro años desde que Peter Lim se olvidó del club y lo abandonó a su suerte sin inversión ni compromiso. No fue un cese más de un técnico. El 11-S significó un punto de inflexión para la entidad de Mestalla.

La decisión del máximo accionista de dinamitar aquel equipo campeón y aquella potente estructura deportiva con Mateu Alemany a la cabeza significó el comienzo del declive deportivo y económico de un club que venía de conquistar la Copa del Rey, que luchaba por los puestos de Champions League con los grandes del fútbol español y que desgraciadamente ahora, cuatro años después, sufre en la zona baja por salvar la categoría en primera división con una plantilla indigna. Lim dejó morir al Valencia aquel día. Cuatro años después agoniza al borde del abismo.

Lim destruyó mucho más que un proyecto ganador el 11 de septiembre. Aquel día fue el inicio de la caída libre que tarde o temprano condenará al equipo al descenso a segunda. El máximo accionista le dio la espalda al club y no le importó que empezara a perder valor y hacer pequeño temporada tras temporada.

Los últimos cuatro años son sinónimo de decadencia a todos los niveles. Los problemas se han multiplicado como consecuencia de la desidia de la propiedad. La dejadez y el conformismo de Lim en los últimos cuatro años ha conducido a la entidad a una grave crisis financiera con una imparable reducción de ingresos y a una situación deportiva crítica sin plantilla de garantías ni rastro de estructura deportiva. Peter ha perdido el interés en la institución. Desde aquel 11-S le da exactamente igual.

El Valencia de Lim ha pasado de luchar por títulos a sufrir por el descenso en cuatro temporadas

Así ha quedado demostrado en todos y cada uno de los mercados de los últimos años. La plantilla que levantó la Copa del Centenario en 2019 estaba valorada en 499 millones de euros. Desde entonces se ha desplomado progresivamente temporada tras temporada: 427, 278, 310, 249 y así hasta llegar a los 147 millones de la actual. La pérdida de activos y nivel competitivo es alarmante. El Valencia de la 18/19 tenía hasta 13 jugadores tasados en más de 15 millones de euros. Actualmente solo hay tres: José Luis Gayà, Giorgi Mamardashvili y André Almeida.

Las últimas ventanas de fichajes han confirmado el deterioro deportivo de un equipo que, como reconoció Layhoon Chan en su autoentrevista, ha pasado en cuatro años de levantar un título en el Benito Villamarín contra el Barcelona de Leo Messi a marcarse públicamente el objetivo de la salvación. "Para ser realistas, nuestro objetivo es permanecer en Primera División", decía la presidenta. Meriton se retrata solo.

El Valencia no se ha clasificado para competiciones europeas en los últimos cuatro años. No es una casualidad. Desde que Lim dinamitó todo en 2019 el equipo no ha jugado en Europa a mucha distancia de Real Madrid, Barcelona y Atlético y, lo que es más grave todavía, lejos de Sevilla, Real Sociedad, Betis o Villarreal. El Valencia desde entonces no ha dejado de bajar escalones. Primero fue la ‘zona Meriton’ en mitad de tabla. Ahora es la zona roja. El equipo deambula desde el año pasado por la parte baja de la clasificación para la indignación de un valencianismo que ya no aguanta más. El riesgo al descenso a segunda división es más grande cada día que pasa.

El 11 de septiembre en clave Valencia también significó el divorcio definitivo entre la afición y el máximo accionista. La crisis social es absoluta y no tiene solución desde 2019. En 2020 nació Libertad VCF para liderar la oposición a Peter Lim. En 2021 tuvo lugar la primera manifestación por las calles de la ciudad y Mestalla empezó a llenarse de cartulinas amarillas con un mensaje: "Lim go home". Desde el 11-S no hay otra solución que esa.