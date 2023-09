El Nuevo Mestalla cumplió este verano 16 años. Una muerte en vida desde que se paralizaron las obras en febrero de 2009. Desde entonces está parado para el sonrojo de una ciudad avergonzada del esqueleto de cemento de la Avenida de las Cortes Valencianas. El problema es que no hay avances. Ni desde el club ni desde las instituciones. Atrás quedaron muchas promesas incumplidas. El estadio sigue bloqueado y sin soluciones a la vista. Al menos a corto plazo. El borrador del convenio sigue estando en punto muerto y la sensación ahora mismo es que todavía falta mucho para que el nuevo estadio se convierta en realidad por la desidia de Peter Lim y los intereses políticos de la ciudad. Pasan los días y no hay soluciones. «Tener eso parado tantos años ya da vergüenza», reconocía la semana pasada la alcaldesa de València María José Catalá.

El cambio de legislatura tampoco ha supuesto un avance por ahora. Layhoon Chan y Javier Solís acudieron a la toma de posesión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el pasado 17 de julio. El escenario parecía la mejor forma de tender puentes y desbloquear la situación con la candidatura del Mundial de 2030 en el horizonte. Dos meses después las conversaciones entre el club y el Ayuntamiento siguen abiertas pendientes de firmar el nuevo convenio que sustituya a la ATE. Y todo en medio del «ocultismo» que denuncia la oposición.

María José Catalá lanzó un mensaje la semana pasada al respecto de las conversaciones con Meriton. La primera edil anunció «presión» y «exigencia» a Meriton, pero también «discreción» en las negociaciones. «En la parte que le compete como alcaldesa vamos a realizar una gestión discreta y vamos a exigir al Valencia CF que cumpla sus compromisos con la ciudad y espero y deseo que cuando tenga que dar noticias sean positivas para el valencianismo porque creo que es más importante que trabaje y que consiga un objetivo que estar permanente alimentando un ruido que posiblemente no ayude a lograr ese objetivo», aseguró en referencia al anterior gobierno.

Catalá pasó la pelota al Valencia preguntada por si se marcaba un plazo para llegar a un acuerdo con el club. «El Valencia tiene que ver si quiere cumplir ese plazo, es el Valencia CF el que tiene que estar interesado y ver si quiere cumplir esos plazos, nosotros desde luego no vamos a rebajar ni un milímetro la intensidad ni la presión en el nivel de exigencia sobre el Valencia».

El problema es que el socio del PP en el Ayuntamiento no va de su mano en el nuevo estadio. VOX dibujó ayer un nuevo escenario político: Català no tendrá el apoyo de VOX para aprobar el nuevo convenio. Un posicionamiento que pone en un compromiso al PP (cuenta con 13 votos y necesita 17) y obliga a posicionarse al PSPV y a Compromís. Juanma Badenas, portavoz de Vox en el consistorio, aseguró ayer que su partido no apoyará una posible ampliación del convenio del Nou Mestalla y se opondrá a cualquier acuerdo urbanístico con el Valencia de Peter Lim .

«El señor Lim es un enemigo de Vox. No vamos a votar nunca nada en este Ayuntamiento que permita que el señor Lim siga siendo el máximo accionista. No queremos Meritones en Valencia. No vamos a negociar el convenio. Debe entender de una vez por todas que 13 (concejales) no son 17, que por tanto si quiere realizar algún tipo de convenio o renovación con respecto a los representantes del Valencia CF deberá pactar con Compromís o con el PSPV, pero no con Vox».

Badenes quiso dejar claro que «no se debe renovar un convenio a alguien que ya lo ha incumplido». «¿Ustedes renovarían un convenio al que lo ha incumplido de forma clara? Es de sentido común. No se debe renovar un convenio a alguien que ya lo ha incumplido, es algo que la Ley de Contratos del sector público prohíbe volver a aprobar los convenios urbanísticos con aquel que ya los ha incumplido». Además, apuntó que una forma para «finalizar el coliseo sería el cambio de promotor».

Todo sigue en el aire. La demora del nuevo convenio platea una disyuntiva. Bloquear sistemáticamente a Peter Lim en todo lo relacionado al Nou Mestalla o, por el contrario, tenderle la mano para que acabe el estadio. Existe una corriente de opinión que piensa que darle el convenio al máximo accionista es la mejor solución para que acabe vendiendo el club.

La oposición pide transparencia

La portavoz adjunta de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, criticó ayer que Catalá esté ocultando las conversaciones con Meriton y le exigió la transparencia que prometió en la campaña electoral. «¿Qué esconde la señora Catalá a los valencianistas? ¿Qué cesiones está haciendo a Meriton? ¿Por qué no da a conocer el contenido de las conversaciones que está manteniendo con la directiva de Singapur?”, se preguntaba.

Por su parte, Sandra Gómez, portavoz del Grupo Municipal Socialista también respondió la semana pasada a la «discreción, presión y exigencia» de la que habló Catalá para alcanzar un acuerdo. «Las y los valencianos merecemos que se haga con luz y taquígrafos. Queremos transparencia y saber qué negocia”. Sandra también se mostró «muy preocupada” porque “dejar en manos de Mériton los plazos tiene como consecuencia que la ciudad se pueda quedar fuera de ser candidata a acoger una de las semifinales del Mundial de Fútbol», afirmó.

Los plazos del Mundial 2030

La FIFA tenía previsto anunciar los países que organizan el Mundial de 2030 durante la segunda mitad de 2024. Finalmente será en el mes de diciembre cuando se tome la decisión. Este aplazamiento da más margen para mejorar las garantías de las ciudades que optan a ser sede como es el caso del València con el Nou Mestalla. La idea inicial de la RFEF era reunirse en septiembre con sus socios (Portugal, Marruecos y Ucrania) para preparar la documentación y ultimar la candidatura de aquí al mes de abril. Este retraso otorga al club y al Ayuntamiento mayor margen para agilizar el convenio.