La semana pasada la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, lanzó un mensaje al respecto de las conversaciones con Meriton. La primera edil anunció «presión» y «exigencia» a Meriton, pero también «discreción» en las negociaciones, además de reconocer que «tener eso parado tantos años ya da vergüenza», respecto al nuevo Mestalla y su situación. En ese sentido, el día de ayer el portavoz de Vox en el consistorio, Juanma Badenas, anunciaba que el grupo político no apoyará al PP en un nuevo convenio para Meriton.

«El señor Lim es un enemigo de Vox. No vamos a votar nunca nada en este Ayuntamiento que permita que el señor Lim siga siendo el máximo accionista. No queremos Meritones en Valencia. No vamos a negociar el convenio. Debe entender de una vez por todas que 13 (concejales) no son 17, que por tanto si quiere realizar algún tipo de convenio o renovación con respecto a los representantes del Valencia CF deberá pactar con Compromís o con el PSPV, pero no con Vox», comentó.

Con todo ello, en la mañana de martes se ha producido la reacción a las palabras de Juanma Badenas por parte de la alcaldesa, reconociendo que está "encantada de conocer la propuesta de Vox sobre esta materia". "Me comprometí a hablar con todos los grupos, y estos dos meses hemos analizado la situación", añadió María José Catalán sobre las intenciones del consistorio al respecto del nuevo convenio, y el por qué no ha habido movimientos todavía con el Valencia.

"Estamos ultimando la cuestión y nos reuniremos con el resto de partidos", anunció, finalizando rotunda sobre utilizar al club como herramienta política. "El Valencia CF no puede utilizarse para ganar protagonismo político", lanzando un dardo a "otros grupos políticos y líderes municipales que ya lo intentaron y no les funcionó". "El Valencia es una institución que debe respetarse y se ha de trabajar desde el Ayuntamiento por mejorar al máximo su situación", finalizó la edil.