Sandra Gómez ha vuelto a alzar la voz en relación al Valencia CF y al Nuevo Mestalla. Ya no como vicealcaldesa de la ciudad, pues perdió su cargo en las pasadas elecciones del mes de mayo, pero sí como miembro de la oposición al nuevo gobierno del PP con María José Català como alcaldesa de la ciudad.

La edil del PSOE criticó duramente la gestión de los populares respecto al estadio en ruinas de la Avenida de las Cortes Valencianas: "Ni el partido socialista y por lo que he visto ni otro grupo, ni VOX que es el socio preferente de la señora Català, se ha visto con ella para hablar del Valencia CF. Eso lo dice alguien cuando no tiene un idea de lo que va a hacer. A ella le preguntaban cuál era su modelo para resolver el problema del Valencia y dijo 'lo hablaré con todos los grupos políticos' porque no sabía qué responder. Ahí vemos la realidad cuando tres meses después seguimos sin tener una solución para el nuevo mestalla".

También insinuó que los populares están negociando con Meriton sin informar de ello y que se han basado en el antiguo convenio que los socialistas redactaron antes de perder el Ayuntamiento: "Y para mí, lo más grave es que hay un concejal que solo tiene dos temas y que está cobrando del Ayuntamiento con dos únicos temas a resolver. La Marina y el Valencia CF y de momento no ha hecho nada. No hay nada encima de la mesa. Habrá leido esta semana nuestro convenio y estarán negociando a puerta cerrada los cambios que Meriton quiere incorporar y a mí me exigía incorporar y eso me preocupa. A la señora Català solo la han visto para decir que nos iba a dejar sin comisiones, que nos iba a tirar del Ayuntamiento e iba a cargar sobre nosotros todas las minoraciones como grupo de la oposición"