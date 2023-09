LaLiga ha dado a conocer el límite del coste de las diferentes plantillas que componen el fútbol profesional, tanto en Primera como en Segunda división. Como cada año, se ha realizado una rueda de prensa a la que han salido a contestar diversas cuestiones tanto Javier Tebas, presidente de LaLiga, como Javier Gómez, director general corporativo. Este año el Valencia tiene una cifra de 85,5 millones de euros, lo que le convierte en el noveno en coste.

Además de defender una vez más a Peter Lim. "Cuando llegó Lim había perdidas y asumió aportaciones de capital para cumplir con los acreedores", han sido algunas de sus frases. Pero no solo se ha quedado en la gestión del máximo accionista del club valencianista. El presidente del organismo aprovechó para hacer una valoración sobre lo que opina de la situación del Nuevo Mestalla, lo cual "me produce tristeza".

"Me produce tristeza el tema del estadio, que teniendo fondos esté así parado por esta circunstancia", comenzó. "Lo que propone el Valencia puede suponer una fuerza en la competitividad económica del club, porque Mestalla se nos queda antiguo no para el fútbol sino para la explotación todos los días del año y eso sería un paso importante para el club y la ciudad que se pudiese terminar", añadió sobre la necesidad de convertir el nuevo estadio, no solo en un recinto deportivo en el que juegue el Valencia C.F sus partidos, sino que se pueda aprovecharse su explotación para generar ingresos extra.