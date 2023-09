Una de las mejores noticias que dejó la goleada del Valencia CF al Atlético de Madrid en Mestalla fue la gran actuación de Cristhian Mosquera. El defensor alicantino tuvo su primera oportunidad en el once titular del equipo de Rubén Baraja y su actuación no pasó inadvertida. Aportó un aplomo poco habitual en un futbolista de su edad y resolvió con éxito todas las acciones defensivas a las que tuvo que hacer frente. La realidad es que ahora va a ser muy complicado sacar al canterano del once titular después de responder como lo hizo.

Baraja llevaba toda la semana trabajando en la pareja formada entre el canterano y Mouctar Diakhaby. Primero porque Cenk Özkacar no está a buen nivel -y fue sustituido en el descanso en Mendizorroza- y segundo porque son los dos centrales que tenía disponibles toda la semana. La apuesta salió redonda porque ambos mostraron una gran compenetración en el eje de la zaga. Los números de Mosquera Mosquera completó los 90 minutos y los números hablan por sí solos. Dio 27 pases buenos (84 por cien exitosos) en un buen ejercicio en salida de pelota, firmó cuatro despejes, tres tackles (entradas a ras de suelo) y ganó cuatro de las seis disputas a las que concurrió. Unos guarismos que avalan su candidatura a volver a iniciar el encuentro del próximo sábado en Almería en el que presumiblemente tendrá también la competencia de Gabriel Paulista en caso de que consiga recuperarse.