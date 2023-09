18:46

¿SE PUEDE MANTENER ESTE NIVEL TODO EL AÑO?

"Creo que tenemos que tener equilibrio en la situación. Hoy hemos visto un gran partido y hemos hecho muchas cosas bien, que el Atlético no esté incómodo, que no tenga espacios, que no pueda correr... se han ido dando cosas que el equipo ha hecho durante el aprtido y nos ha llevado a la victoria. Cada partido es un mundo si el siguiente partido no compites como corresponde puedes perder. Lo más importante es que hay que tratar de competir en cada partido. No solo en casa, sino también fuera y con el rival que toque"