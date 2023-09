Desde la campaña 2019-20, tras abandonar un periplo de cuatro años vistiendo Adidas, el Valencia se encomienda a la marca alemana Puma para los diseños de sus camisetas. Una firma que también viste a otros equipos de Europa como el Manchester City, Milan o Borussia Dortmund, y que seguirá vistiendo al conjunto de Mestalla por cinco años más. Una vinculación que de cumplirse, uniría a ambos por 10 años.

Hasta 2029 renovarán el Valencia y Puma, un contrato en el que se mejoraría ligeramente el montante que percibe el club blanquinegro, que a día de hoy es una cantidad cercana a los cuatro millones de euros al año, según informa Cope. La marca alemana cogió al equipo tras la temporada del Centenario, tras un periplo irregular de su predecesor, Adidas, que se vio lastrado por el mal rendimiento deportivo. Eso sí, se dio un repunte de las últimas dos temporadas en las que se entró en Champions con Marcelino, la última con título de Copa del Rey incluido.

En las cuatro temporadas que lleva Puma diseñando la elástica valencianista se podría decir que su mejor creación ha sido la de esta presente temporada, basándose en el 'ADN Mediterráneo'. Una equipación local que está teniendo muy buena acogida entre la afición, que sí que es cierto que quedó algo desencantada con algunos diseños de los últimos cursos. En especial las de la temporada 21/22, en la que Puma sacó una línea de camisetas para sus equipos, en los que no aparecía el escudo. Sin embargo, por una reglamentación de LaLiga no se podía usar al no portar el escudo del equipo, por lo que el Valencia de Bordalás tan solo pudo usar dicha camiseta azul en los partidos de Copa del Rey. Por su parte, la marca 'compensó' al club con una cuarta equipación color gris 'mármol' con detalles naranjas, que no tuvo demasiada acogida entre la hinchada.