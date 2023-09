Joan Ribó analizó este miércoles la reunión mantenida entre representantes del PP y Compromís, la cual calificó de "amable". En declaraciones a los medios de comunicación, explicó lo que él y Papi Robles trasladaron a los populares José Marí Olano y Juan Giner. La línea roja es clara: "En la parte urbanística se tienen que cumplir taxativamente los acuerdos y si no lo hay no hay licencia para el terciario".

El líder de Compromís también contó qué les transmitieron los miembros del Ayuntamiento: "Las fichas están ahí y nos han dicho que hay una concordancia en lo fundamental. Lo que nos ha transmitido el señor Olano es que él no ha mantenido ninguna negociación con el Valencia CF, ha tenido una conversación con alguien relacionado pero no puedo decir qué va a hacer el Valencia, no tengo información de esto. Espero que el Valencia continúe en esta dirección".

En ningún caso se baraja dejar de exigir que se cumplan las condiciones que debe reunir el Nuevo Mestalla: "Hemos estado viendo lo que ya se había hecho, que ya había muchas cosas hechas. Les hemos recordado que para nosotros era prioritario tener un estadio donde se pudiera desarrollar una competición al máximo nivel: la UEFA y las semifinales del Mundial. El estadio tenía que reunir las condiciones para poder ser realizado. También que reuniera la posibilidad de realizar actividades vinculadas al atletismo".

También sigue muy presente la otra instalación que debe construir la entidad blanquinegra: "Hemos querido insistir mucho en que era fundamental que se tuviera en cuenta el polideportivo de Benicalap en las condiciones en las que está el proyecto que el servicio de deportes planteó en su momento. Para nosotros la mejor solución era y sigue siendo que el Valencia CF nos aporte directamente los dineros para el pago completo del polideportivo y que lo haga el Ayuntamiento, pienso que es la manera más rápida de hacerlo".

Por otro lado propuso reclamar un acercamiento al valencianismo: "Les hemos planteado también como un elemento importante que en el proceso de la concesión de la licencia sería importante pedir al Valencia CF que introdujera una serie de medidas encaminadas a mejorar la relación del club con su afición en dos vertientes. Por un lado con las peñas y por otro el Consejo de Administración, son dos cosas separadas".

Finalmente Ribó resaltó que comparten la intención de solucionar el problema lo más rápido posible y avanzó su deseo de alcanzar un entendimiento: "Ellos han manifestado que han tenido alguna conversación, no negociación, con gente vinculada al Valencia CF y nos han manifestado su voluntad de que eso no se eternice y nosostros les hemos dicho que en las condiciones que hemos planteado queríamos que este campo de fútbol se avance. En eso estamos de acuerdo. En su momento se plantearán todos los temas por escrito y contestaremos por escrito para avanzar en esta dirección. Creo que ha sido una reunión amable en la que estamos tratando un tema importante para la ciudad, porque no es bueno ver la imagen del estadio a mitad a hacer en una de las entradas de Valencia y es una cosa que me gustaría que pudiéramos llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición para avanzar en esta dirección".