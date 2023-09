A la ya de por sí corta plantilla del Valencia CF, las lesiones están perjudicando también las posibilidades de Rubén Baraja para confeccionar el equipo cada semana. Especialmente vulnerable es el equipo a nivel de juego exterior y precisamente ahí han caído muchos jugadores en la última semana.

"Jesús Vázqiez tiene unas molestias y está buscando la causa, no podrá estar en este partido. Hay que saber qué le sucede para que se pueda recuperar", señalaba sobre el lateral, que también es una alternativa más ofensiva dentro de la rotación, pero que ya no pudo participar contra el Atlético y que se perderá un choque más.

No estará tampoco Foulquier, que limita la rotación por la derecha al no permitir a Thierry Rendall jugar unos metros más arriba. Además de ello, Baraja confirmó la ausencia de Garbiel Paulista, que no se ha recuperado todavía de una lesión que sufrió antes del parón de selecciones y que ha dejado en evidencia la escasa profundidad de banquillo también atrás. Cristhian Mosquera y Mouctar Diakhaby se postulan como pareja titular nuevamente por delante de Cenk.

Por último, las bajas de Alberto Marí y de Sergi Canós ya eran de sobra conocidas porque van a estar fuera todavía unos cuantos partidos. La zona ofensiva queda claramente maltrecha en vísperas de una seguida de muchos partidos en pocos días.