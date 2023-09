El Valencia se enfrenta este sábado por la noche al Almería de Vicente Moreno. Un técnico bien conocido en la ‘terreta’. El de Massanassa tuvo la oportunidad de entrenar al Valencia antes de que lo hiciese Rubén Baraja, cuando se buscaba un entrenador que relevase a Gattuso, mientras Voro se hacía cargo del banquillo. Finalmente no se materializó y Baraja salvó al Valencia y ahora tiene la labor de hacer lo propio con el Almería Vicente Moreno.

Un técnico valenciano que fue preguntado por la labor de su homólogo vallisoletano en Mestalla, y no dudó en alabar al Pipo por su trabajo. «Difícilmente alguien podía haberlo hecho mejor que Baraja y su cuerpo técnico. No me sorprende porque sé que hay detrás mucho trabajo. Puede parecer obvio que muchos jóvenes estén apareciendo y se vea su gran nivel, pero había que decidir ponerlos en momentos difíciles», comentó el técnico indálico.

Sobre si era un partido distinto por enfrentarse a un equipo valenciano, reconoció que «siempre hay un componente especial cuando juego contra los equipos de mi tierra. Le deseo lo mejor, pero no esta vez. El Valencia, con sus dificultades, está haciendo muy buen trabajo a nivel técnico y de jugadores».

Para el ex de Espanyol o Mallorca, el cuadro valencianista «reúne calidad, físico y ganas de comerse el mundo, pero sobre todo confianza, que es lo que da las victorias. Conceden muy pocas ocasiones de gol, el que menos de la Liga y obtienen premio».

El Almería llega en apuros, con tan solo un punto cosechado y muchas dudas en torno a las prestaciones del equipo que, por otra parte, ha competido en todos los partidos, cayendo por la mínima y hasta en dos ocasiones con goles que le impedían sumar en los instantes finales. Una losa que quieren olvidar ante el equipo al que consiguieron vencer el curso pasado en el mismo escenario.

«Me alegro por ellos, pero estoy convencido de que mañana les vamos a ganar y a partir de ahí nos irá bien a los dos equipos. Es el equipo más joven de la Liga y nosotros también estamos entre los 4 o 5 más jóvenes. Se lo dejan todo en el campo con calidad», concluyó el míster valenciano.