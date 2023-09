Baraja: “Los tres puntos del Almería valen lo mismo que los del Atlético”

13:18

¿HAS VISTO VISOS DE RECUPERACIÓN DE GUILLAMÓN?

"No, no. Es un jugador con el que contamos. Vinos más tarde y al principio algunas situaciones tratamos de reforzar el medio con Diakhaby. Se entrena bien, conoce el club, entiende qué necesita el equipo, tiene buena actitud, pero lógicamente tiene que jugar once. Cuando le toque entrar seguramente lo haga bien. ÉL tiene que pelear por su oportunidad. Contamos con todos, tenemos que tratar de tener a todos muy enchufados porque tenemos esa necesidad de que se sienta partícipe. La plantilla es corta y con varios lesionados todos tienen que estar listos"