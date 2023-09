Muy poca gente hubiera creído antes de comenzar la temporada que el Valencia CF tendría la oportunidad de alcanzar los 12 puntos en la sexta jornada de competición. Pues bien, ese puede ser el casillero del equipo de Baraja si este sábado a partir de las 21:00 horas consigue vencer al Almería en el Power Horse Stadium.

Y todo gracias a un grupo de futbolistas que, guiados por el gran trabajo del Pipo, están compitiendo a la altura de lo que exige un club como el Valencia CF. Canteranos como Javi Guerra, Fran Pérez o Diego López, recién llegados como Pepelu y por su puesto el gran capitán José Luis Gayà se han cargado la responsabilidad a la espalda y están empeñados en levantar al Valencia del pozo en el que la gestión lo está hundiendo. La mejor prueba fue la victoria con mayúsculas ante un ‘coco’ como el Atlético de Madrid, que sucumbió con claridad ante la dupla equipo-Mestalla.

En esta ocasión el Valencia no podrá contar con la baza de la afición. O mejor dicho con la de su estadio. Porque valencianistas desplazados a Almería habrá para no perder la costumbre de una afición que nunca deja de lado a sus jugadores. En cualquier caso la visita a Almería es una nueva oportunidad para mejorar en la que es la asignatura pendiente del equipo. Los números a domicilio son infinitamente mejorables. Ya no solo esta temporada, en la que el cuadro de Baraja sí ha obtenido ya una victoria (en Sevilla en la primera jornada), si no en general desde que el técnico vallisoletano asumió el cargo.

La visita, en esta ocasión, es a un equipo que puede sentir más la presión por ganar. El equipo de Vicente Moreno, que pudo ser entrenador del Valencia antes del nombramiento de Baraja, es el actual colista tras un inicio liguero mediocre en el que solo han sumado un punto. El obtenido ante el Cádiz en el último minuto. El resto de compromisos se contabilizan con derrotas. Sin embargo, no hay que olvidar que se trata de, a priori, un duelo directo por la permanencia. Así hay que entender al actual Valencia. Por eso puede tratarse de uno de esos partidos en los que sobrevuela la sensación de que hay más que tres puntos en juego.

Continuidad a lo que funcion

Baraja llega al Power Horse Stadium tras haber disputado el mejor partido desde que es entrenador del Valencia. Es por eso que se espera que el técnico apueste por dar continuidad a lo que funcionó contra el cuadro colchonero, que fue todo prácticamente. No podrá, sin embargo, calcar su plan. Y es que los problemas físicos vuelve a azotar a la plantilla. En este caso a Sergi Canós, que fue titular ante el Atleti pero tuvo que retirarse del verde antes de tiempo con una lesión en los isquiotibiales. Será baja ante el Almería igual que Paulista y Foulquier, que todavía no se han recuperado. Tampoco entra en la convocatoria Jesús Vázquez por molestias. Alberto Marí sigue recuperándose de su comprometida lesión.

El ‘overbooking’ en la enfermería da poco pie a experimentos. Mosquera repetirá en la zaga junto a Diakhaby, avalado además por su gran partido ante el Atleti. En ataque, la confianza recae sobre un Hugo Duro que parece hestar recuperando su mejor momento. Ya registra tres goles en los primeros cinco partidos y vuelve a desprender sensación de peligro cada vez que pisa área contraria.