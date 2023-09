Javier Tebas ha defendido a Peter Lim en los últimos tiempos cuando ha sido preguntado por cuestiones clave del Valencia CF. Ya sea la construcción del nuevo estadio o la pérdida de potencial deportivo para un club como el de Mestalla, el presidente de la patronal se ha mostrado comprensible con la gestión de Meriton Holdings.

Sin ir más lejos este mismo sábado, Tebas se ha pronunciado sobre el nuevo estadio. "Es más fácil que Lim venda si está hecho el Nuevo Mestalla, lo están enfocando mal algunos", ha asegurado el presidente de LaLiga.

En ese sentido hace algunos días Tebas defendió a Lim respecto a la gestión económica del Valencia: “En el ámbito económico hay que dejar trabajar a Peter Lim y esperemos que tenga más acierto en la confección de la plantilla para la próxima temporada”.

No es la primera vez que Tebas defiende a Lim justo cuando menos popular es para la afición blanquinegra, hace unos meses señaló lo siguiente: "A mí me da pena el desapego que se tiene con Peter Lim y a ver si eso un día si se puede arreglar. ¿Que es con la salida de Peter Lim? Pues tendrá que ser con él, pero a mí me gustaría que fuera de otras formas. Cuando vino por primera vez a Valencia había 26.000 personas aplaudiendo que llegase en Mestalla y diciendo menos mal que viene para salvarnos", explicaba.

Sin embargo la opinión del presidente de la patronal ha variado con los años. "La entrada de Peter Lim no me gusta. No soy partidario de ese modelo de club. Hay que esperar acontecimientos", decía Tebas sobre el desembarco de Meriton en Mestalla allá por junio de 2004 en un debate sobre el fútbol como negocio.

Mucho ha cambiado la película en Valencia, puesto que ahora la afición blanquinegra se manifiesta una y otra vez contra su gestión y pide enérgicamente su marcha.