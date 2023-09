El portavoz de Marea Valencianista, Miguel Zorío, ha salido al paso de la agresiva campaña informativa emprendida este fin de semana por los “palleters” de Peter Lim: Javier Tebas y los Limeños, quienes han emprendido una campaña desaforada contra los políticos que defienden la legislación vigente los aficionados del Valencia CF, los medios de comunicación y todos aquellos que no le hacen la pelota al jefe supremo singapurense, propietario de la empresa off shore Meriton Holdings Ltd, máximo accionista del club por gracia de Amadeo Salvo y Aurelio Martínez, y cuya sede social por fin hemos descubierto, por cierto sin que la LFP se preocupará por saber donde radicaba.

“En primer lugar hay que situar a los personajes de esta comedia de mal gusto. Javier Tebas es un empleado millonario a sueldo de los propietarios de los clubes de la LFP, entre los que están Peter Lim, a quien al principio atacó y posteriormente convirtió en uno de sus grandes ídolos como modelo de gestión futbolística en España. Hasta tal punto llega el fervor (altruista seguro) de nuestro empático Presidente de la LFP, que cuando Peter Lim intentó vender un porcentaje del club al Príncipe de Johor, él mismo tuvo una reunión telemática con el singular personaje malayo para darle la bendición mediática a la oferta. Ahora el mensaje de Tebas y de Germán Cabrera en sus reuniones en la oscuridad es: dejar que Lim pegue el pelotazo del viejo Mestalla y entonces venderá el club. Pues situado el personaje, ahora resulta que quiere presionar al President de la Generalitat y a la Alcaldesa de Valencia, para que se salten la ley, firmen un convenio prevaricador, den licencias ilegales a Lim y permitan poner en marcha el estadio de pacotilla diseñado por el arquitecto a sueldo de las dos empresas chinas propietarias de clubes de primera en España. Uno ya está en segunda división y el otro, el nuestro, ha estado a punto. Pues señor Tebas, va a ser que no. Aquí se va a cumplir la ley, sí o sí. Y si usted le prometió a su jefe que con los 80 millones de euros de CVC podría llevarse al equipo a un estadio de pandereta, y así liberar la viejas parcelas de Mestalla y pegar un pelotazo urbanístico,….usted es el único responsable. Pero esto no es el oeste americano, al menos, la sociedad valenciana ya no es aquella que se amedrantó ante la ofensiva comunicacional de los del power y los del point. Ahora, no pasarán” ha contestado tajantemente Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF..

“En segundo lugar, en relación a la polémica artificial generada por las declaraciones de nuestros políticos, hay que ser muy claro: el Valencia CF no puede quedarse en el viejo Mestalla: de su balance desaparecerían 180 millones de euros que lo llevarían a la ruina, y no podría vender ningún activo del nuevo Mestalla que pasaría a ser un solar sin ningún valor urbanístico. Además, el viejo estadio debería derribarse y el Valencia CF seguiría manteniendo su deuda hipotecaria. Peter Lim no ha cumplido ninguno de los hitos prometidos a la afición y firmados en la ATE, y ahora pretende hacer un churro de estadio, dejarlo a medio terminar, no cumplir con los vecinos, no cumplir con la sentencia del Supremo e intenta presionar para que los políticos prevariquen. En cuanto a la venta del club, creo que la función de Javier Tebas no es la de agente comercial buscador de compradores a cambio de no se sabe qué. Su función es defender el futuro del Valencia CF y no el patrimonio de Peter Lim.