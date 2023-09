La Real Sociedad visita Mestalla, escenario de la primera victoria de Rubén Baraja como técnico del Valencia el curso pasado, en un duelo que promete un guión similar al del último choque entre ambos conjuntos. En aquel partido el Valencia se llevó los tres puntos en lo que fue un ejercicio de intensidad y aprovechamiento de las ocasiones magistral de los del Pipo. Un sello de identidad de la Real Sociedad de Imanol Alguacil.

Intensidad y solidez

Con una idea de juego más combinativa, también por el perfil de futbolistas de los que dispone la Real, el conjunto txuri urdin en defensa se comporta como un equipo muy solidario, que trata de cerrar los huecos al rival y que le generen pocas ocasiones de gol. Una característica que este año está desplegando el Valencia de Baraja, uno de los equipos que menos ocasiones de gol concede por partido. Con balón, los donostiarras tratan de salir jugando siempre por bajo, aunque no renuncian a balones largos a la espalda de los defensas rivales, buscando la velocidad de sus bandas. También en transiciones rápidas, con jugadores como Brais Méndez o Mikel Merino lanzando a los bandas para que encaren y busquen área, donde aparecen los interiores en segunda línea. Así han llegado varios goles valencianistas en lo que llevamos de año. En la jornada inaugural los goleadores fueron Diakhaby y Javi Guerra desde la posición de centrocampista pisando área rival.

A base de cantera

Otro de los sellos de Alguacil no es otro que el de la cantera. Zubieta se ha convertido en una mina de talento y, no solo eso, sino que a pesar de estar en Champions y saneado económicamente, no deja de ser un recurso utilizado por el técnico guipuzcoano. En el caso del Pipo el contexto es otro, y la precariedad en la planificación de plantilla obliga a echar mano de Paterna, que luego deben ser pulidas por el entrenador, algo que está llevando al éxito a Baraja. Precisamente en la noche de hoy es probable que se encuentren en el campo cara a cara dos equipos con una baja media de edad.

Uno que sí puede rotar

La Real Sociedad juega el fin de semana ante el Athletic Club el derbi vasco, y en la jornada pasada ya reservó dos jugadores clave como son Merino y Zubimendi, dejando en el campo a Brais y Kubo, por lo que seguramente los dos centrocampistas que descansaron serán de la partida, mientras que el japonés y el gallego tendrán los minutos restringidos. Con todo ello, los txuri urdin estarán en disposición de presentar un once de garantías.