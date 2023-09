Tras la ronda de reuniones entre el Ayuntamiento con los distintos grupos, primero con Compromís y segundo con el PSPV, el siguiente era Vox, aprovechando el pleno ordinario municipal del martes. Sin embargo, durante la sesión del pleno, el grupo político socio del PP en el gobierno valenciano no dudó en preguntar a los representantes del Ayuntamiento sobre el tema del momento en lo que se refiere al Nuevo Mestalla.

Juanma Badenas, portavoz de Vox en Valencia, interpeló a Marí Olano sobre un posible acuerdo con el Valencia, después de que el club ya haya incumplido el convenio. "No hay negociaciones en el sentido estricto, pero si es necesario existirán; no hay borrador porque no hay negociaciones y cuando exista sí se pondrá a disposición de los grupos municipales cuando esté avanzado y cuando refleje el criterio del equipo de gobierno. Tendremos transparencia plena en su debido momento conforme vayan avanzando conversaciones. No son solo conversaciones sobre un convenio urbanístico, todo lo hay alrededor del Valencia y del paso del viejo al nuevo estadio es más, que se empezó con el anterior equipo y que ya ha calificado como bueno", contestó el Concejal de Grandes Proyectos.

Vox continuó con su asedio, preguntando esta vez por las razones tanto jurídicas como políticas de negociar con Peter Lim, a lo que Olano contestó: "Las razones jurídicas pueden ser varias, pero un convenio no es un igual que un contrato administrativo. Si se ha incumplido algún convenio por parte del Valencia CF sería un convenio no celebrado con el Ayuntamiento, sería la ATE pero eso es con la Generalitat".

"En segundo lugar, he ido a mirar al registro y ahí no hay ninguna prohibición de contratar con el Valencia. Si la encuentra me lo indica y si dispone un informe que dice lo contrario, me lo dice y lo estudiaré y probablemente terminaré compartiendo", siguió el concejal.

Marí Olano aseguró que, cuando disponga de él, entregará al resto de grupos "un informe jurídico" que ya ha pedido. "No aspiro a convencer a todos los grupos de ir juntos en el caso del Valencia CF, pero sí me gustaría que lográramos una postura unitaria. Es complicado, lo sé, pero lo tengo que intentar", concluyó.

La postura de Vox

“Los valencianos han visto en la actual gestión del Valencia CF una utilización de nuestro nombre como ciudad y sobre todo del club de fútbol para fines que van más allá de lo deportivo, e incluso de presunto enriquecimiento personal de una determinada empresa o un determinado holding teniendo en cuenta que la FIFA prohibió que cualquier persona física o jurídica pudiera realizar determinadas fichas de jugadores. VOX estará antes con los ciudadanos que con los edificios", señaló Badenas.