La jornada intersemanal no permite descansos y el Valencia tendrá que medirse ante la Real Sociedad con varios lesionados, y otros que llegan justos entre algodones. En el caso de Jesús Vázquez, que ya no viajó a Almería el sábado por unas molestias que arrastraba durante la semana, tampoco estará el miércoles en Mestalla para enfrentarse a la Real Sociedad en lo que será la séptima jornada de campeonato liguero.

"Estamos esperando al posible diagnóstico, no se le van las molestias. Está en estudio de saber qué tiene", confirmó Rubén Baraja sobre el estado físico del lateral, del que todavía no hay un estudio que pueda confirmar la lesión exacta y el tiempo de baja estimado.

El míster valencianista fue preguntado por la razón a la ausencia de un parte médico del carrilero zurdo, incidiendo en las molestias de Jesús, de las que no ha podido hacer más valoraciones al no conocerse el estado exacto de la lesión. "Desde que estoy yo cuando un jugador está lesionado se explica en un comunicado de manera clara y rotunda. El caso de Jesús es que estamos aún en ese estudio, tiene molestias y a veces cuesta saber qué le está sucediendo. A veces son molestias, no le permiten entrenar bien... a partir de ahí tendrá un tratamiento y ya. Tratamos siempre de contar las cosas, sabéis que si está de baja, no lo veis entrenar cada día", apuntilló el Pipo.

La alternativa para el lateral

Como en Almería, y como ya lo fue ante el Atlético de Madrid, la alternativa para ese perfil zurdo por si hay que darle descanso a Gayà, o el capitán no pudiese continuar, sería para Cenk Özkacar. El turco ya actuó ahí con su selección el pasado parón internacional, y volvió a ocupar el carril zurdo ante el Atlético de Madrid para dar descanso al de Pedreguer.